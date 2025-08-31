Призрачный Неаполь: как чёрно-белый документальный фильм стал главным открытием Венецианского фестиваля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Кино » Зарубежное кино

Режиссёр Джанфранко Рози представил на Венецианском кинофестивале документальный фильм "Под облаками". Картина завершает его концептуальную трилогию о духовной и повседневной жизни Италии, начатую лентами "Священная римская кольцевая" и "Море в огне".

Съемки
Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Съемки

Новая работа снята в гипнотической чёрно-белой эстетике и представляет собой кинематографическую мозаику. Рози фиксирует жизнь Неаполя через серию статичных кадров без закадрового комментария, создавая эффект непосредственного наблюдения.

Фильм передаёт ощущение приближающегося апокалипсиса через призму вулканической активности региона. Режиссёр проводит параллели между древней катастрофой в Помпеях и современными кризисами: войной, насилием и изменением климата.

В кадре попеременно появляются работники колл-центров, принимающие тревожные звонки, и расхитители гробниц, опустошающие исторические памятники.

Монохромная съёмка подчёркивает потустороннюю атмосферу города, покрытого пеплом. Рози показывает своих героев как артефакты будущего, которые могут быть обнаружены археологами следующих цивилизаций.

Картина стала заключительной частью трилогии режиссёра, получившей признание после победы "Священная римская кольцевая" в конкурсе Венеции в 2013 году. "Под облаками" сохраняет уникальный стиль Рози и завершает его масштабное высказывание о современной Италии.

Уточнения

Джанфранко Рози (итал. Gianfranco Rosi; 30 ноября 1963, Асмэра, Эритрея) — итальянский режиссёр документального кино, сценарист и кинооператор.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
