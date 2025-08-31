Франкенштейн дель Торо: 13 минут стоячих аплодисментов и слёзы актеров на Венецианском кинофестивале

Новая картина Гильермо дель Торо "Франкенштейн" произвела фурор на Венецианском кинофестивале в субботу вечером. Показ фильма завершился бурной 13-минутной овацией, самой продолжительной на текущем фестивале.

Фото: commons.wikimedia.org by Boungawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гильермо дель Торо

Исполнители главных ролей Оскар Айзек и Джейкоб Элорди не смогли сдержать слёз, реагируя на восторженную реакцию зала. Во время овации дель Торо приветствовал публику и обменивался дружескими объятиями с актёрами.

Готический научно-фантастический фильм представляет собой новую интерпретацию классического романа Мэри Шелли 1818 года. Лента продолжительностью 149 минут и бюджетом 120 миллионов долларов уже рассматривается как потенциальный претендент на главные кинопремии.

В проекте заняты звёздные актёры: Миа Гот, Кристоф Вальц и Феликс Каммерер. Премьера картины состоится в кинотеатрах 17 октября, а на платформе Netflix она появится 7 ноября.

Для дель Торо эта экранизация стала осуществлением давней мечты. Режиссёр признался, что следует за историей создания с детства. Его предыдущий фильм "Форма воды" также победил в Венеции, а затем получил четыре премии "Оскар".

Уточнения

Гилье́рмо дель То́ро Го́мес (исп. Guillermo del Toro Gómez; род. 9 октября 1964, Гвадалахара, Халиско, Мексика) — мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель.

