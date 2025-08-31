Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Поп-звезда Леди Гага официально вошла в актёрский состав второго сезона популярного сериала "Уэнсдэй". Она исполнит роль преподавательницы академии "Невермор" по имени Розалин Ротвуд.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леди Гага

Для проекта артистка специально подготовила новую композицию под названием "Dead Dance". Премьера трека и клипа запланирована на сентябрь.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега сохраняет интригу вокруг персонажа Гаги. Она намекнула, что зрителей ждёт совершенно неожиданное амплуа певицы.

Появление Леди Гаги в сериале ожидается 3 сентября. Второй сезон проекта стартовал 6 августа после громкого успеха первой части, где вирусную популярность получил танец Ортеги под трек "Bloody Mary".

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.



«Уэ́нздей» (англ. Wednesday, другие варианты русской транскрипции — «Уэнсдэй», «Уэнсдей», «Уэнздэй»; с англ. — «Среда») — американский сериал о взрослении с жанровыми элементами мистерии, комедии и фантастики, основанный на сюжете о Семейке Аддамс.

