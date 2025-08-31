Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий враг под землёй: один гость сводит на нет все старания — пока он живёт урожая не будет
Привычки, мешающие гормонам: как диета, сон и стресс нарушают баланс
Сентябрьский прогноз курса: на сколько ослабнет рубль и как к этому подготовиться
Скажите нет нейтральным обоям: создайте стильный интерьер с яркими акцентами
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда

Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона

0:51
Кино » Зарубежное кино

Поп-звезда Леди Гага официально вошла в актёрский состав второго сезона популярного сериала "Уэнсдэй". Она исполнит роль преподавательницы академии "Невермор" по имени Розалин Ротвуд.

Леди Гага
Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Леди Гага

Для проекта артистка специально подготовила новую композицию под названием "Dead Dance". Премьера трека и клипа запланирована на сентябрь.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега сохраняет интригу вокруг персонажа Гаги. Она намекнула, что зрителей ждёт совершенно неожиданное амплуа певицы.

Появление Леди Гаги в сериале ожидается 3 сентября. Второй сезон проекта стартовал 6 августа после громкого успеха первой части, где вирусную популярность получил танец Ортеги под трек "Bloody Mary".

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.

«Уэ́нздей» (англ. Wednesday, другие варианты русской транскрипции — «Уэнсдэй», «Уэнсдей», «Уэнздэй»; с англ. — «Среда») — американский сериал о взрослении с жанровыми элементами мистерии, комедии и фантастики, основанный на сюжете о Семейке Аддамс.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Домашние животные
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда
Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован
Когда асана становится диалогом: секрет популярности парной практики
Брюссель готовится к затягиванию конфликта: последствия для Европы
Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.