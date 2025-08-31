Мы не идиоты: глава Sony устроил разнос успешному сериалу Сета Рогена Киностудия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино » Зарубежное кино

Глава Sony Pictures Том Ротман дал неоднозначную оценку сатирическому сериалу Сета Рогена "Киностудия" в интервью Letterboxd. Руководитель одной из крупнейших голливудских студий признал художественные достоинства проекта, но оспорил точность изображения кинобоссов.

Сет Роген
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сет Роген

Ротман назвал шоу "замечательно сатирическим", отметив, что в каждом эпизоде есть "крупица блестящей, ослепительной правды". Однако он решительно отверг обобщающий образ руководителей как бездарных менеджеров. Глава Sony заявил, что некоторые экранные ситуации являются полной "чепухой".

Ключевым моментом критики стало несогласие с идеей морального компромисса. Ротман утверждает, что большинство руководителей, подобно ему, являются людьми с высокими принципами, искренне любящими кино. По его словам, они ежедневно пытаются делать правильный выбор вопреки многочисленным препятствиям.

Сериал "Киностудия", спродюсированный Apple TV+, уже стал одним из главных телехитов года. В восьми эпизодах Роген играет главу киностудии, который постоянно попадает в абсурдные ситуации. Проект претендует на главные награды предстоящей премии "Эмми".

История сотрудничества Рогена и Sony придаёт комментариям Ротмана особый вес. Именно эта студия выпустила его культовые комедии "Суперперцы", "Ананасовый экспресс" и "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски". Однако их совместный проект "Интервью" в 2014 году спровоцировал масштабный хакерский взлом Sony.

Уточнения

Сет Аа́рон Ро́ген (англ. Seth Aaron Rogen; род. 15 апреля 1982, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский и американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, сценарист, кинорежиссёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
