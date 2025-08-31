Границы стираются: 25 психологических триллеров, где реальность и иллюзия меняются местами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Кино » Зарубежное кино

Журнал People представил актуальную подборку лучших психологических триллеров. В список вошли двадцать пять фильмов и сериалов, доступных на ведущих стриминговых платформах.

Женщина смотрит криминальную драму
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина смотрит криминальную драму

Жанр сочетает элементы ужаса, драмы и саспенса, фокусируясь на внутренних конфликтах персонажей. Зрителей ждут ненадёжные рассказчики и повороты сюжета, стирающие грань между реальностью и иллюзией.

В числе лидеров рейтинга оказалась картина "Прочь" Джордана Пилла. Дебютная работа режиссёра исследует расовые предрассудки через призму сверхъестественного ужаса.

Новинкой в списке значится триллер "Разделение" с Адамом Скоттом. Сериал рассказывает о сотруднике компании, подвергнувшемся процедуре разделения сознания. Проект уже получил премию "Эмми".

Отдельное место занимает хит Netflix "Ты" с Пенном Бэджли в роли одержимого романтика Джо Голдберга. Сериал детально исследует разрушительную прирую одержимости.

В подборку включён и недавний скандальный хит "Солтберн" Эмеральд Феннелл. Лента стала источником многочисленных мемов и дискуссий в социальных сетях благодаря провокационному сюжету.

Завершает список культовая классика вроде "Начала" Кристофера Нолана и "Донни Дарко" Ричарда Келли. Издание также рекомендует новинки "Еретик" и "Безмолвный" с Хью Грантом и Натали Портман.

Уточнения

Три́ллер (от англ. thrill «трепет, волнение») — жанр произведений литературы и кино, нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания («саспенса»), волнения или страха. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
