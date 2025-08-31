Сергей Гармаш резко оборвал журналиста: причина — вопрос о Ефремове

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино » Российское кино

Актёр Сергей Гармаш прекратил общение с журналистами после вопроса о Михаиле Ефремове.

Сергей Гармаш
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергей Гармаш

На предложение прокомментировать возможную совместную работу с освободившимся артистом Гармаш ответил резко и раздражённо. Корреспонденту kp.ru было заявлено о снятии вопроса без дальнейших объяснений.

Издание отмечает, что двух актёров связывают давние дружеские отношения. Известно, что именно Гармаш одним из первых прибыл на место громкого ДТП с участием Ефремова в 2020 году.

Ранее режиссёр Никита Михалков предлагал Ефремову работу в театре "Мастерская "12", где служат оба актёра.

В настоящее время Ефремов, восстанавливающий здоровье после заключения, ещё не участвует в постановках. В том же театре продолжает работать его сын Николай Ефремов.

Уточнения

Серге́й Леони́дович Гарма́ш (род. 1 сентября 1958, Херсон, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист и кинопродюсер; народный артист Российской Федерации (2006). 

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
