Ридли Скотт отказался от Терминатора 3: меня не купишь

Британский режиссёр Ридли Скотт раскрыл причину своего отказа от работы над фильмом "Терминатор 3: Восстание машин". Об этом он рассказал в ходе беседы с читателями The Guardian.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ридли Скотт

По словам Скотта, он изначально не планировал участвовать в проекте. На переговорах с продюсерами режиссёр заведомо поставил невыполнимое условие. Он потребовал гонорар, равный оплате Арнольда Шварценеггера, составлявшему 20 миллионов долларов.

Однако даже после согласия студии Скотт отказался от сделки. Как признался режиссёр, его не интересуют чисто коммерческие проекты. Он считает франшизу "Терминатор" комиксом, который невозможно адаптировать под его реалистичный стиль.

Скотт также провёл параллель с бондианой, отметив, что его подход мог бы не соответствовать лёгкому формату таких фильмов. В итоге картину 2003 года снял Джонатан Мостоу, а Скотт сохранил свои творческие принципы.

Уточнения

Ри́дли Скотт (англ. Ridley Scott; род. 30 ноября 1937, Саут-Шилдс) — британский кинорежиссёр и кинопродюсер.

