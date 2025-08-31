Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про скучные упражнения: пять способов превратить спорт в приключение
Франкенштейн дель Торо: 13 минут стоячих аплодисментов и слёзы актеров на Венецианском кинофестивале
Нет права на критику! Жена Уиллиса резко ответила хейтерам после откровений о состоянии актёра
Уберите морщины и не тратитесь на уколы: фейс тейпинг — это реально
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Можно ли пересаживать фиалку осенью: что важно знать, чтобы не погубить растение
Как отучить кошку или собаку есть комнатные растения: простые приёмы
На сантиметр дальше — на тысячи дороже: как невидимая граница перекрёстка меняет статью
Потеря жидкости — серьёзная угроза: как восстановить баланс и не допустить нарушений работы сердца

Ридли Скотт отказался от Терминатора 3: меня не купишь

1:03
Кино » Зарубежное кино

Британский режиссёр Ридли Скотт раскрыл причину своего отказа от работы над фильмом "Терминатор 3: Восстание машин". Об этом он рассказал в ходе беседы с читателями The Guardian.

Ридли Скотт
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ридли Скотт

По словам Скотта, он изначально не планировал участвовать в проекте. На переговорах с продюсерами режиссёр заведомо поставил невыполнимое условие. Он потребовал гонорар, равный оплате Арнольда Шварценеггера, составлявшему 20 миллионов долларов.

Однако даже после согласия студии Скотт отказался от сделки. Как признался режиссёр, его не интересуют чисто коммерческие проекты. Он считает франшизу "Терминатор" комиксом, который невозможно адаптировать под его реалистичный стиль.

Скотт также провёл параллель с бондианой, отметив, что его подход мог бы не соответствовать лёгкому формату таких фильмов. В итоге картину 2003 года снял Джонатан Мостоу, а Скотт сохранил свои творческие принципы.

Уточнения

Ри́дли Скотт (англ. Ridley Scott; род. 30 ноября 1937, Саут-Шилдс) — британский кинорежиссёр и кинопродюсер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Чемпион прошлого уступил новичку: Boeing 737 проиграл битву поставок
Экономика и бизнес
Чемпион прошлого уступил новичку: Boeing 737 проиграл битву поставок Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Забудьте про скучные упражнения: пять способов превратить спорт в приключение
Франкенштейн дель Торо: 13 минут стоячих аплодисментов и слёзы актеров на Венецианском кинофестивале
Нет права на критику! Жена Уиллиса резко ответила хейтерам после откровений о состоянии актёра
Уберите морщины и не тратитесь на уколы: фейс тейпинг — это реально
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Можно ли пересаживать фиалку осенью: что важно знать, чтобы не погубить растение
Как отучить кошку или собаку есть комнатные растения: простые приёмы
На сантиметр дальше — на тысячи дороже: как невидимая граница перекрёстка меняет статью
Потеря жидкости — серьёзная угроза: как восстановить баланс и не допустить нарушений работы сердца
Землетрясения на Камчатке сильно ударили по карману россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.