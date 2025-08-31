Культовая комедия под прицелом: Зои Кравиц вынесла суровый приговор Друзьям

Актриса Зои Кравиц в интервью для продвижения нового фильма "Пойманный на краже" подвергла критике культовый ситком "Друзья". Беседа с партнёром по картине Остином Батлером затронула ностальгию по 90-м годам.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зои Кравиц

В ходе обсуждения Кравиц отметила, что при современном просмотре сериал вызывает недоумение. По словам актрисы, многие шутки, которые подаются как кульминационные моменты, сегодня выглядят сомнительно.

Её комментарий отражает общую тенденцию переоценки культурного наследия прошлого. Создатели сериала и ранее признавали, что отдельные сюжетные линии и юмор не идеальны с современной точки зрения.

В то время как некоторые актёры, например, Дэвид Швиммер, защищают шоу, указывая на его прогрессивность для своего времени, новая волна критики ставит под сомнение его непреходящую ценность.

Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.





«Друзья́» (англ Friends) — американский ситком, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

