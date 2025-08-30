Вы в своей грёбаной башне из слоновой кости: как Шон Коннери заставил Disney платить

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Режиссёр Майкл Бэй поделился ярким воспоминанием о покойном Шоне Коннери в колонке для The Hollywood Reporter. Легендарный актёр неожиданно встал на защиту молодого постановщика во время съёмок культового боевика "Скала" в 1996 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шон Коннери

Проблема возникла, когда производство фильма с отставанием от графика и превышением бюджета потребовало дополнительных средств. Руководство Disney, чьё подразделение Hollywood Pictures занималось проектом, прибыло на площадку для жёсткого разговора с Бэем.

Коннери, узнав о давлении со стороны студии, предложил свою помощь. Он лично явился на встречу с руководителями, проходившую в детском саду за маленькими столиками. Актёр занял место напротив ошеломлённых менеджеров.

С характерным шотландским акцентом Коннери высказал всё без обиняков. Он заявил, что "этот мальчик", имея ввиду Бэя, делает хорошую работу, а студийные боссы сидят в "своей грёбаной башне из слоновой кости". Он потребовал выделить больше денег, используя крепкие выражения.

Эффект был мгновенным. Руководство Disney немедленно согласилось и поинтересовалось лишь суммой, которая необходима.

Этот случай навсегда запомнился Майклу Бэю как акт настоящей поддержки и профессионализма со стороны великого актёра.

Уточнения

Сэр То́мас Шон Ко́ннери (англ. Thomas Sean Connery; 25 августа 1930[…], Фаунтинбридж — 31 октября 2020[…], Лайфорд-Кей) — британский актёр и кинопродюсер.



Майкл Бенджамин Бэй (англ. Michael Benjamin Bay; род. 17 февраля 1965) — американский кинорежиссёр и кинопродюсер.

