Зрители закрывали глаза: как Эмма Стоун и Йоргос Лантимос вновь взорвали Венецию

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Режиссёр Йоргос Лантимос представил в Венеции свой новый фильм "Бугония" с Эммой Стоун в главной роли. Картина спровоцировала крайне неоднозначную реакцию международной аудитории.

Фото: Instagram / ninapark by Нина Парк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмма Стоун

Как и в предыдущих работах, греческий мастер использовал провокационные и абсурдные элементы. Некоторые сцены шокировали зрителей своей откровенностью.

Несмотря на это, лента была встречена продолжительными овациями. Публика аплодировала стоя более шести минут после завершения показа.

Это уже четвёртый совместный проект Лантимоса и голливудской звезды. Их предыдущее сотрудничество в фильме "Бедные-несчастные" также было отмечено критиками.

Сюжет картины является ремейком южнокорейского фильма "Спасти зелёную планету!". Герои похищают главу крупной корпорации, веря в её инопланетное происхождение.

Уточнения

Э́мили Джин (Э́мма) Сто́ун (англ. Emily Jean «Emma» Stone; род. 6 ноября 1988, Скотсдейл, Аризона, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.



Йо́ргос Ла́нтимос (греч. Γιώργος Λάνθιμος; род. 23 сентября 1973, Афины) — греческий актёр, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, монтажёр и фотограф.

