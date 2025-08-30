Голливудская сенсация: Мендес и Гослинг воссоединятся на съёмочной площадке Звёздных войн

Актриса Ева Мендес официально присоединилась к касту нового фильма вселенной "Звёздные войны". Об этом сообщил авторитетный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicolas Genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ева Мендес

Проект под рабочим названием "Звёздный истребитель" станет для Мендес первой работой в кино за последнее десятилетие.

По данным источника, актриса сыграет жену главного героя, роль которого исполнит её реальный супруг Райан Гослинг. Таким образом Мендес выполнила своё обещание, данное ранее в интервью. Она неоднократно заявляла, что вернётся в профессию только для совместных проектов с Гослингом.

Актриса откровенно признавалась, что никогда не была влюблена в актёрское ремесло. Свои лучшие сцены, по её словам, она сыграла именно с мужем.

Режиссёром картины выступит Шон Леви, известный по работе над "Дэдпулом и Росомахой".

Съёмки проекта запланированы на осень 2025 года. Выход фильма намечен на май 2027 года и будет приурочен к 50-летнему юбилею оригинальной саги.

