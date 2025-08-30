Злорадство Кэтролл: Саманта торжествует из-за провала Секса в большом городе

Актриса Ким Кэтролл отреагировала на прекращение съёмок перезапуска сериала "Секс в большом городе". Звезда культового шоу осталась довольна этим решением.

Инсайдеры RadarOnline сообщают, что Кэтролл восприняла низкие рейтинги и разочарование фанатов как справедливость. Она считает, что так вселенная восстанавливает баланс. Актриса изначально скептически относилась к идее перезагрузки проекта.

Напомним, Ким Кэтролл появилась в спин-оффе "И просто так" лишь в одном эпизоде. Причиной стали застарелые конфликты между актрисами основного состава, тянущиеся со времён оригинальных съёмок.

Окончание проекта означает, что на Кэтролл больше не будут давить с требованием о возвращении.

По данным того же источника, новости о закрытии сериала также обрадовала и Дженнифер Энистон. Её "Утреннее шоу" конкурировало с проектом за аудиторию.

