Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семья из трёх человек может прожить на 30 тысяч в месяц — вот секрет
Новая примадонна: эксперты оценили шансы Кадышевой на успех в рэпе
Замените чашку кофе коротким дыханием: как улучшить концентрацию за минуты
Ремонт без личного гаража — с лучшим оборудованием: как почасовой подъёмник выигрывает в комфорте
Забытое оружие в борьбе с лишними килограммами: как яблочный уксус превращает вас в машину сжигания жира
Горы Сычуани превращаются в лабораторию будущего — Китай строит самую высокую обсерваторию мира
Эти кварталы расскажут вам больше, чем любой музей: 3 места, которые восхищают своей уникальностью
Как не ошибиться при выборе тренера и начать тренировки с максимальной отдачей
Этот шампунь не только увлажнит, но и скрывает седину — откройте для себя магию

Злорадство Кэтролл: Саманта торжествует из-за провала Секса в большом городе

0:59
Кино » Зарубежное кино

Актриса Ким Кэтролл отреагировала на прекращение съёмок перезапуска сериала "Секс в большом городе". Звезда культового шоу осталась довольна этим решением.

Ким Кэтролл
Фото: flickr by UKinUSA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ким Кэтролл

Инсайдеры RadarOnline сообщают, что Кэтролл восприняла низкие рейтинги и разочарование фанатов как справедливость. Она считает, что так вселенная восстанавливает баланс. Актриса изначально скептически относилась к идее перезагрузки проекта.

Напомним, Ким Кэтролл появилась в спин-оффе "И просто так" лишь в одном эпизоде. Причиной стали застарелые конфликты между актрисами основного состава, тянущиеся со времён оригинальных съёмок.

Окончание проекта означает, что на Кэтролл больше не будут давить с требованием о возвращении.

По данным того же источника, новости о закрытии сериала также обрадовала и Дженнифер Энистон. Её "Утреннее шоу" конкурировало с проектом за аудиторию.

Уточнения

Ким Виктория Кэттро́лл (англ. Kim Victoria Cattrall; род. 21 августа 1956, Ливерпуль, Великобритания) — англоканадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе» (1998—2004).

«Секс в большо́м го́роде» (англ. Sex and the City, дословный перевод названия — «Секс и город») — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Последние материалы
Семья из трёх человек может прожить на 30 тысяч в месяц — вот секрет
Новая примадонна: эксперты оценили шансы Кадышевой на успех в рэпе
Замените чашку кофе коротким дыханием: как улучшить концентрацию за минуты
Ремонт без личного гаража — с лучшим оборудованием: как почасовой подъёмник выигрывает в комфорте
Забытое оружие в борьбе с лишними килограммами: как яблочный уксус превращает вас в машину сжигания жира
Горы Сычуани превращаются в лабораторию будущего — Китай строит самую высокую обсерваторию мира
Эти кварталы расскажут вам больше, чем любой музей: 3 места, которые восхищают своей уникальностью
Как не ошибиться при выборе тренера и начать тренировки с максимальной отдачей
Этот шампунь не только увлажнит, но и скрывает седину — откройте для себя магию
Злорадство Кэтролл: Саманта торжествует из-за провала Секса в большом городе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.