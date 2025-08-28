Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино движется к посредственности: шокирующее предупреждение Кэмерона после 20 лет работы над Аватаром

Кино » Зарубежное кино

Знаменитый режиссёр Джеймс Кэмерон завершил работу над третьей частью саги "Аватар" под названием "Огонь и пепел". Об этом он сообщил в интервью, подводя итоги двух десятилетий работы над франшизой.

Джеймс Кэмерон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеймс Кэмерон

Кэмерон признался, что находится на перепутье и рассматривает возможность передачи режиссёрской палочки для будущих частей. Его решение будет зависеть от успеха предстоящего фильма и развития новых технологий, включая генеративный ИИ.

Режиссёр уверен, что искусственный интеллект способен революционизировать индустрию, значительно удешевив и ускорив процесс создания визуальных эффектов.

Параллельно Кэмерон раскрыл детали своего следующего крупного проекта — экранизации книги "Призраки Хиросимы". Этот фильм станет для него первой не связанной с "Аватаром" работой со времён "Титаника".

Режиссёр описывает проект как глубокую антивоенную драму, призванную расширить границы человеческого сопереживания и напомнить о разрушительной силе ядерного оружия.

Кэмерон также высказал серьёзную озабоченность текущим состоянием кинорынка. Он отметил, что студии всё реже рискуют с большими оригинальными проектами, что ведёт к общей посредственности.

Будущее театрального проката, по его мнению, зависит от способности индустрии создавать фильмы, ради которых зрители готовы прийти в кинотеатр.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron;род.16 августа 1954,Капускасинг,Онтарио,Канада—канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
