Кино движется к посредственности: шокирующее предупреждение Кэмерона после 20 лет работы над Аватаром

Знаменитый режиссёр Джеймс Кэмерон завершил работу над третьей частью саги "Аватар" под названием "Огонь и пепел". Об этом он сообщил в интервью, подводя итоги двух десятилетий работы над франшизой.
Кэмерон признался, что находится на перепутье и рассматривает возможность передачи режиссёрской палочки для будущих частей. Его решение будет зависеть от успеха предстоящего фильма и развития новых технологий, включая генеративный ИИ.
Режиссёр уверен, что искусственный интеллект способен революционизировать индустрию, значительно удешевив и ускорив процесс создания визуальных эффектов.
Параллельно Кэмерон раскрыл детали своего следующего крупного проекта — экранизации книги "Призраки Хиросимы". Этот фильм станет для него первой не связанной с "Аватаром" работой со времён "Титаника".
Режиссёр описывает проект как глубокую антивоенную драму, призванную расширить границы человеческого сопереживания и напомнить о разрушительной силе ядерного оружия.
Кэмерон также высказал серьёзную озабоченность текущим состоянием кинорынка. Он отметил, что студии всё реже рискуют с большими оригинальными проектами, что ведёт к общей посредственности.
Будущее театрального проката, по его мнению, зависит от способности индустрии создавать фильмы, ради которых зрители готовы прийти в кинотеатр.
