Создатель саундтрека к Звёздным войнам выступил с откровением: я никогда не любил музыку из кино

Всемирно известный композитор, пятикратный обладатель премии "Оскар", Джон Уильямс удивил признанием о том, что никогда не испытывал особой любви к музыке для кинолент.
По его мнению, даже качественные саундтреки редко бывают цельными, ограничиваясь яркими фрагментами.
Маэстро в интервью The Guardian объяснил феномен популярности жанра ностальгическими чувствами публики. Он считает ошибочным ставить кинокомпозиции в один ряд с величайшими классическими произведениями.
Данное мнение создаёт парадокс на фоне его собственного наследия. Уильямс является автором главных музыкальных тем современного кинематографа. Именно он написал саундтреки для "Звёздных войн", "Челюстей", "Индианы Джонса" и "Парка Юрского периода".
Несмотря на критическое отношение к жанру, композитор продолжает активную работу. Его последние проекты включают музыку для фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы".
Джон Та́унер Уи́льямс (англ. John Towner Williams; род. 8 февраля 1932 года в Нью-Йорке) — американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории.
