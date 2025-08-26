Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO

Американский режиссёр Крис Коламбус, снявший первые две части саги о "Гарри Поттере", официально заявил об отсутствии планов по участию в новом сериале от HBO.

По словам постановщика, он уже реализовал своё видение волшебной вселенной.

Коламбус выразил надежду, что телевизионный формат позволит включить сцены, недоступные для киноверсии. В частности, он упомянул полтергейста Пивза — важного книжного персонажа, который так и не появился в фильмах, несмотря на снятые сцены.

Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу в 2027 году. Проект будет состоять из семи сезонов, соответствующих каждой книге.

Шоураннером назначена Франческа Гардинер ("Наследники"), а Джоан Роулинг выступит одним из продюсеров.

