Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO

Американский режиссёр Крис Коламбус, снявший первые две части саги о "Гарри Поттере", официально заявил об отсутствии планов по участию в новом сериале от HBO.
По словам постановщика, он уже реализовал своё видение волшебной вселенной.
Коламбус выразил надежду, что телевизионный формат позволит включить сцены, недоступные для киноверсии. В частности, он упомянул полтергейста Пивза — важного книжного персонажа, который так и не появился в фильмах, несмотря на снятые сцены.
Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу в 2027 году. Проект будет состоять из семи сезонов, соответствующих каждой книге.
Шоураннером назначена Франческа Гардинер ("Наследники"), а Джоан Роулинг выступит одним из продюсеров.
Кристофер Джозеф Коламбус (англ. Christopher Joseph Columbus; род. 10 сентября 1958, Спенглер, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
