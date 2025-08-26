Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO

Кино » Зарубежное кино

Американский режиссёр Крис Коламбус, снявший первые две части саги о "Гарри Поттере", официально заявил об отсутствии планов по участию в новом сериале от HBO.

Хогвартс
Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

По словам постановщика, он уже реализовал своё видение волшебной вселенной.

Коламбус выразил надежду, что телевизионный формат позволит включить сцены, недоступные для киноверсии. В частности, он упомянул полтергейста Пивза — важного книжного персонажа, который так и не появился в фильмах, несмотря на снятые сцены.

Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу в 2027 году. Проект будет состоять из семи сезонов, соответствующих каждой книге.

Шоураннером назначена Франческа Гардинер ("Наследники"), а Джоан Роулинг выступит одним из продюсеров.

Уточнения

Кристофер Джозеф Коламбус (англ. Christopher Joseph Columbus; род. 10 сентября 1958, Спенглер, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

«Гарри Поттер» (англ   lang="en">Harry Potter) — будущий американо-британский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
