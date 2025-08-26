Власть против народа: фильм с Netflix предсказал будущее Европы

Культовая антиутопия "V — значит вендетта" обретает зловещую актуальность в современных реалиях.
Картина 2005 года, доступная на Netflix, неожиданно точно отражает текущую ситуацию со свободами в Великобритании. Лента предсказала усиление контроля и цензуры.
Сценарий картины написан сёстрами Уочовски, подарившими миру "Матрицу". Режиссёром выступил Джеймс МакТиг, их соратник по многим проектам. Действие фильма разворачивается в Великобритании под властью фашистского режима.
Правительство жестоко подавляет инакомыслие и преследует меньшинства. Системе бросает вызов таинственный мститель в маске Гая Фокса. Его цель — поднять народ на восстание против тирании.
Сегодня в Соединённом Королевстве фиксируют случаи преследования за репосты в соцсетях. Граждан привлекают к ответственности за критические высказывания. Это заставляет по-новому взглянуть на мрачное пророчество фильма.
Лента с Натали Портман и Хьюго Уивингом стала важным культурным феноменом. Её мощное послание о сопротивлении угнетению звучит сейчас громче чем когда-либо. Картина остаётся эталоном интеллектуального блокбастера.
