Традиционные ценности на экране: что грозит современным фильмам и что ждёт советские ленты

Российские фильмы и сериалы, вышедшие в прокат в последние годы, теперь будут проходить проверку на соответствие новым нормам, касающимся традиционных ценностей и запретов. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Однако, как заверила культуролог и лидер общественной организации "Русская инициатива" Юлия Серебрянская, любимые многими советские фильмы и картины 2000-х годов останутся доступными для просмотра.
Она подчеркнула, что некоторые работы, представленные на кинофестивалях, могут искажённо изображать Россию, вызывая диссонанс с реальностью, которая, по мнению Серебрянской, не такая беспросветная, как можно подумать после просмотра ряда фильмов.
По словам культуролога, многие фильмы, уже вышедшие в прокат, лишены глубокого смысла и цели. В связи с этим экспертная комиссия может запретить их, считая, что это пойдёт на пользу зрителю.
"Не нужно этого пугаться, потому что с каким-либо безобразием ребёнок сам сможет познакомиться, а с хорошими вещами нужно помогать знакомить, необходимо прикладывать усилия. Поэтому важно, чтобы тот визуальный материал, который идёт через государственные какие-то телеканалы, платформы, был соответствующего качества и соответствующих ориентиров", — объяснила культуролог.
Она также напомнила, что в прошлом существовал период, когда создание фильмов о негативных аспектах жизни считалось модным, поскольку позитивные темы казались менее привлекательными для зрителя. Об этом сообщает "Радио 1".
