Традиционные ценности на экране: что грозит современным фильмам и что ждёт советские ленты

1:41
Кино

Российские фильмы и сериалы, вышедшие в прокат в последние годы, теперь будут проходить проверку на соответствие новым нормам, касающимся традиционных ценностей и запретов. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Видеокамера и попкорн
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Видеокамера и попкорн

Однако, как заверила культуролог и лидер общественной организации "Русская инициатива" Юлия Серебрянская, любимые многими советские фильмы и картины 2000-х годов останутся доступными для просмотра.

Она подчеркнула, что некоторые работы, представленные на кинофестивалях, могут искажённо изображать Россию, вызывая диссонанс с реальностью, которая, по мнению Серебрянской, не такая беспросветная, как можно подумать после просмотра ряда фильмов.

По словам культуролога, многие фильмы, уже вышедшие в прокат, лишены глубокого смысла и цели. В связи с этим экспертная комиссия может запретить их, считая, что это пойдёт на пользу зрителю.

"Не нужно этого пугаться, потому что с каким-либо безобразием ребёнок сам сможет познакомиться, а с хорошими вещами нужно помогать знакомить, необходимо прикладывать усилия. Поэтому важно, чтобы тот визуальный материал, который идёт через государственные какие-то телеканалы, платформы, был соответствующего качества и соответствующих ориентиров", — объяснила культуролог.

Она также напомнила, что в прошлом существовал период, когда создание фильмов о негативных аспектах жизни считалось модным, поскольку позитивные темы казались менее привлекательными для зрителя. Об этом сообщает "Радио 1".

Уточнения

Росси́йское кино́ — киноискусство и киноиндустрия Российской Федерации. Хронологически охватывает период с мая 1896 года по настоящее время.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
