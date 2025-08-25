Между строк: что скрывает новое совместное фото Паулины Андреевой и Данилы Козловского?

Паулина Андреева поделилась с поклонниками радостной новостью о работе над новым проектом.

Паулина Андреева и Данила Козловский

36-летняя актриса опубликовала совместное фото с Данилой Козловским, на котором они стоят в обнимку между автомобилями, улыбаясь в камеру.

Андреева с теплотой отозвалась о работе с двукратным лауреатом премий "Золотой орёл" и "Ника", отметив особую атмосферу на съёмочной площадке.

Проект режиссирует Фёдор Лясс, ранее работавший оператором в фильмах "Тренер" и "Духless" с участием Козловского.

Новость о совместной работе появилась на фоне недавних изменений в личной жизни актрисы. Напомним, что в марте Андреева объявила о расставании с Фёдором Бондарчуком, но уже в июле удалила соответствующий пост из социальных сетей. По данным источников, пара могла помириться и пересмотреть свое решение.

Козловский, в свою очередь, находится в отношениях с Оксаной Акиньшиной, ради которой расстался с Ольгой Зуевой.

Уточнения

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве — Андреева-Бондарчук); род. 12 октября 1988, Ленинград) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр и креативный продюсер.





Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

