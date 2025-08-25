Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогое удовольствие: эти продукты повышают уровень радости, но крадут молодость
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила расчёта зарплат и ночных смен
Пародонтит под контролем: ученые из Пензы создали инструмент для полировки корня зуба, избавляющий от воспалений
Крым в бархатный сезон — пляжи без толпы и горы без жары: какие города подарят лучший отдых
Апельсиновая кожура запускает неожиданные процессы в почве и воде
Паркет тускнеет быстрее из-за уксуса и воска: вернуть блеск поможет простое средство с кухни
Автоподстава за секунду: автоэксперт рассказал о популярной схеме мошенников на дороге
Трамп заставил мир скупать золото? Однако есть нюанс
Недостаток витаминов и неправильный уход связаны с шелушением кожи

Между строк: что скрывает новое совместное фото Паулины Андреевой и Данилы Козловского?

1:03
Кино » Российское кино

Паулина Андреева поделилась с поклонниками радостной новостью о работе над новым проектом.

Паулина Андреева и Данила Козловский
Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паулина Андреева и Данила Козловский

36-летняя актриса опубликовала совместное фото с Данилой Козловским, на котором они стоят в обнимку между автомобилями, улыбаясь в камеру.

Андреева с теплотой отозвалась о работе с двукратным лауреатом премий "Золотой орёл" и "Ника", отметив особую атмосферу на съёмочной площадке.

Проект режиссирует Фёдор Лясс, ранее работавший оператором в фильмах "Тренер" и "Духless" с участием Козловского.

Новость о совместной работе появилась на фоне недавних изменений в личной жизни актрисы. Напомним, что в марте Андреева объявила о расставании с Фёдором Бондарчуком, но уже в июле удалила соответствующий пост из социальных сетей. По данным источников, пара могла помириться и пересмотреть свое решение.

Козловский, в свою очередь, находится в отношениях с Оксаной Акиньшиной, ради которой расстался с Ольгой Зуевой.

Уточнения

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве — Андреева-Бондарчук); род. 12 октября 1988, Ленинград) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр и креативный продюсер.
 

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Керамическая плита теряет блеск? Сода и уксус бессильны — поможет инструмент, которого все боятся
Сиамская, рэгдолл и персидская: породы кошек с самой высокой продолжительностью жизни
Когда авто разряжается, а закрыть его можно только акробатическим трюком: как запереть авто без электричества
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства
Северная столица инноваций: как Петрозаводск станет главным индустриальным драйвером Карелии
Антиперспиранты и ионофорез помогают при избыточном потоотделении
Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова и Лолиту за балаган на Новой волне
После взрыва в TikTok: как кокошник Кадышевой стал предметом споров и где его можно купить сейчас
La Razon: кардиолог Рохас опроверг мнение о повышении давления от кофе
Забудьте об A380: Turkish Airlines делает ставку на новый авиапарк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.