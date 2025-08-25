Провал Sony: как фильм за 100 млн долларов, который отказалась снимать студия, побил все рекорды Netflix

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино » Зарубежное кино

Анимационный фильм "Кей-поп-охотницы на демонов" признан самым кассовым проектом 2025 года, несмотря на отсутствие традиционного кинопроката.

Логотип Netflix на телевизоре
Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Логотип Netflix на телевизоре

Картина вот уже более двух месяцев уверенно удерживает лидерство в мировом рейтинге Netflix с момента премьеры 20 июня.

Её успех затмил даже возвращение сериала "Уэнсдей". При бюджете в 100 млн долларов, что меньше сезона "Очень странных дел", проект принёс платформе рекордную аудиторию. Феноменальную популярность обеспечил саундтрек, вошедший в историю Billboard.

Композиция "Golden" в исполнении EJAE, Audrey Nuna & REI AMI возглавила хит-парад, впервые с Destiny's Child. Ещё два трека с альбома также вошли в топ-10, обойдя новый альбом Джастина Бибера. Успех музыки привёл к уникальному событию — Netflix выпустил караоке-версию в кинотеатры.

В слабый августовский уик-энд фильм собрал 10 млн долларов, став лидером проката. Это беспрецедентный случай для стриминга. Уже запущена разработка сиквела и развитие франшизы.

Изначально проект предлагался Sony, но студия отказалась от его производства, уступив права Netflix.

Потенциальная прибыль от многомиллионного хита теперь почти полностью досталась стриминговой платформе. 

Уточнения

Кейпоп-охотницы на демонов (англ. KPop Demon Hunters) — американский анимационный фильм, фэнтезийный мюзикл, выпущенный 20 июня 2025 года Sony Pictures Animation на стриминговой площадке Netflix.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Фильм Кей-поп-охотницы на демонов стал главным кинопрорывом 2025 года на Netflix
