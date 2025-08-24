Павел Табаков о будущем дочери: продолжится или нет звёздная династия — ответ актёра однозначный

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Табаков не будет заставлять свою дочь становиться актрисой
1:32
Кино

Павел Табаков поделился мыслями о будущем своей пятилетней дочери Мии, которую он воспитывает с Софьей Синицыной. Павел, сам выбравший актёрскую стезю, не планирует настаивать на подобной карьере для своей наследницы.

Плюшевые медведи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плюшевые медведи

Он подчеркнул, что, если Мия сама проявит интерес к миру кино и театра, он, безусловно, поддержит её и поможет реализовать этот выбор, однако, как выяснилось, пятилетняя девочка пока ещё не знакома с творчеством не только своего отца, но и знаменитого дедушки Олега Табакова.

"Она фильмы со мной ещё не смотрит, пока больше по мультикам… Но если у неё возникнет желание пойти в эту профессию — пожалуйста, это же её жизнь. Захочет — попробует. Не захочет — нет. Заставлять её делать то, что она не хочет, я не буду", — приводит слова Табакова Teleprogramma.org.

Стоит отметить, что ранее, в начале лета, Мия уже демонстрировала первые признаки интереса к актёрской профессии, даже записав свою первую видеовизитку. Павел также рассказал, что девочка уже бывала на съёмочной площадке и видела процесс создания кино.

"Если захочет, она туда сама пойдёт. Мия уже приходила пару раз на съёмочную площадку, но была очень стеснительной. В любом случае ей надо учиться, если она захочет быть актрисой, если в юности у неё будет успешный опыт и понравится этим заниматься", — рассказал артист.

Уточнения

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
