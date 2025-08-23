Крушение супермена: Бергер раскрыл детали новой роли Брэда Питта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Кино » Зарубежное кино

Эдвард Бергер, удостоенный "Оскара" за фильм "На Западном фронте без перемен", приступил к работе над новой масштабной картиной.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Режиссёр экранизирует роман австралийского классика Тима Уинтона "Всадники". Производством проекта займётся известная студия A24. Главную роль в ленте исполнит Брэд Питт.

По словам Бергера, это история о сильном персонаже, настоящем кормильце, который строит дом для своей семьи. Внезапная пропажа жены заставляет его отправиться в опасное путешествие по Европе.

В этом пути его мужественность подвергается тяжелейшим испытаниям. Герой постепенно теряет опору, обнажая свои уязвимости и слабости.

Бергер отмечает, что с нетерпением ждёт работы с Питтом над таким глубоким и сложным образом.

Съёмки под руководством сценариста Дэвида Кайганича запланированы на начало 2026 года. Они пройдут в нескольких европейских локациях.

Роман "Всадники", вышедший в 1995 году, сочетает в себе элементы детектива и психологического триллера.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Эдвард Бергер (нем. Edward Berger; род. в 1970, Вольфсбург, Нижняя Саксония, ФРГ) — немецкий кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
