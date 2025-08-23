Disney бросает вызов усталости от франшиз: раскрыты детали новой стратегии для зумеров

Disney: поколение зумеров устало от ремейков, студия делает ставку на оригинал

Кинокомпания Disney пересматривает свою производственную стратегию, сделав ставку на оригинальный контент для мужской аудитории поколения Z.

Согласно данным Variety, студия ориентируется на зрителей 13-28 лет, предлагая им приключенческие фильмы и хорроры.

Новый подход обусловлен усталостью молодой аудитории от бесконечных ремейков и сиквелов. Несмотря это, студия параллельно развивает успешные франшизы — ведётся работа над новыми "Пиратами Карибского моря" с возможным возвращением Джонни Деппа.

Парадоксально, но именно ремейк "Лило и Стич" 2025 года стал одним из самых кассовых проектов студии, собрав более 1 млрд долларов.

