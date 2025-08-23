Disney бросает вызов усталости от франшиз: раскрыты детали новой стратегии для зумеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Disney: поколение зумеров устало от ремейков, студия делает ставку на оригинал
Зарубежное кино

Кинокомпания Disney пересматривает свою производственную стратегию, сделав ставку на оригинальный контент для мужской аудитории поколения Z.

Фото: unsplash.com by Nik Shuliahin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Согласно данным Variety, студия ориентируется на зрителей 13-28 лет, предлагая им приключенческие фильмы и хорроры.

Новый подход обусловлен усталостью молодой аудитории от бесконечных ремейков и сиквелов. Несмотря это, студия параллельно развивает успешные франшизы — ведётся работа над новыми "Пиратами Карибского моря" с возможным возвращением Джонни Деппа.

Парадоксально, но именно ремейк "Лило и Стич" 2025 года стал одним из самых кассовых проектов студии, собрав более 1 млрд долларов. 

Уточнения

The Walt Disney Company (рус. Уо́лт Ди́сней Ко́мпани) — транснациональная медиакорпорация. Штаб-квартира располагается в комплексе Walt Disney Studios в городе Бербанк (Калифорния, США).
 

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
