Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карибский отдых по буквам: три острова Карибов, которые легко запомнить по алфавиту
Эффект мокрого взгляда: визажисты возвращают в моду лаковые тени
Физиолог Гаффни: при весе более 10% тела утяжелённый жилет вредит суставам
Старые губки и ненужные сувениры портят интерьер вашей кухни
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Ольга Бузова призналась, что пятница её больше не радует
Бразильская светящаяся акула вырезает из жертв куски плоти, словно формочкой
В Москве представят вездеход Terranica Expedition с запасом хода более 1000 км
Ромашка и мелисса усиливают седативный эффект и помогают при бессоннице

Ваш знак зодиака решит, что посмотреть: Netflix представил революционный способ выбора контента

Netflix запустил персональные рекомендации для пользователей по их знаку зодиака
1:04
Кино » Зарубежное кино

Стриминговый сервис Netflix внедряет необычный подход к персонализации контента. Платформа представила тематические подборки, созданные специально для пользователей разных знаков зодиака.

Netflix
Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Netflix

Инициатива приурочена к началу астрологического сезона Девы, который продлится до конца сентября. Новые коллекции появятся на главных страницах подписчиков в выходные дни.

Каждый список получил уникальное название, отражающее стереотипные черты характера знака. Например, Львам предложат контент с "энергией главного героя", а Скорпионам — сериалы о тайнах и загадках.

Отдельно Netflix подготовил подборку "Осторожно, Меркурий в ретрограде", посвящённую периоду астрологической нестабильности. Сервис рассчитывает, что такой игровой формат поможет пользователям открыть для себя новые проекты в обширном каталоге.

Рекомендации уже включают такие популярные названия, как "Бриджертоны" для Близнецов и "Корона" для Львов.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Недвижимость
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см
Российский физик был задержан в Монголии: радиация в пустыне Гоби превышает норму
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации
Delta и United столкнулись с исками за продажу несуществующих мест у окна
Для маскировки неровных стен в квартире используйте структурные обои
Переплата по микрозаймам радикально изменится: Госдума готовит закон
Джинсы с низкой талией — культовый тренд нулевых, который снова завоёвывает мир
Быстрое охлаждение напитков: 4 эффективных способа для пикника в бабье лето
Мила Йовович расхвалила своего мужа Пола в 16-ю годовщину их свадьбы
Диетологи назвали безопасные для похудения десерты — творог, фрукты и тёмный шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.