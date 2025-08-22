Ваш знак зодиака решит, что посмотреть: Netflix представил революционный способ выбора контента

Стриминговый сервис Netflix внедряет необычный подход к персонализации контента. Платформа представила тематические подборки, созданные специально для пользователей разных знаков зодиака.
Инициатива приурочена к началу астрологического сезона Девы, который продлится до конца сентября. Новые коллекции появятся на главных страницах подписчиков в выходные дни.
Каждый список получил уникальное название, отражающее стереотипные черты характера знака. Например, Львам предложат контент с "энергией главного героя", а Скорпионам — сериалы о тайнах и загадках.
Отдельно Netflix подготовил подборку "Осторожно, Меркурий в ретрограде", посвящённую периоду астрологической нестабильности. Сервис рассчитывает, что такой игровой формат поможет пользователям открыть для себя новые проекты в обширном каталоге.
Рекомендации уже включают такие популярные названия, как "Бриджертоны" для Близнецов и "Корона" для Львов.
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.
Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.
