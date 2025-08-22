Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние ватрушки с творогом из слоёного теста — пошаговый рецепт
Агрономы рекомендуют посеять сидераты для оздоровления почвы в теплице
Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году
Илья Авербух решился на хирургическую операцию после долгих сомнений
Биотехнологи синтезируют паучий шёлк для медицины и военной техники
Эксперты по интерьеру: зеркало напротив окна помогает увеличить свет в комнате
Краеведы отмечают: глубина озера Комо достигает 410 метров при ширине 4 км
МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России

Последние цари: почему скандальный сериал Netflix о Романовых называют запретным

Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
1:19
Кино » Зарубежное кино

Британская производственная компания в 2019 году создала для Netflix один из самых обсуждаемых проектов в своём жанре. Речь идёт о шестисерийной документальной драме "Последние цари", посвящённой закату правления династии Романовых.

Николай II с семьёй
Фото: commons.wikimedia.org by Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай II с семьёй

Уникальный формат сочетает в себе историческую хронику, комментарии экспертов и классическую игровую драму с высоким бюджетом.

Создатели проекта сделали акцент на жёстком и непредвзятом взгляде на события начала XX века. Сериал детально показывает механизмы упадка империи, отказываясь от излишней романтизации.

Именно этот беспристрастный подход, наряду со сценами насилия и откровенного содержания, принёс ему рейтинг 16+ и славу "запретного".

Зритель становится свидетелем интриг императорского двора, расточительной жизни элиты и роста народного недовольства. Особое внимание уделено ключевым фигурам: Николаю II, императрице Александре и мистическому советнику Григорию Распутину.

Благодаря краткому формату и динамичному повествованию, сериал предлагает интенсивное и захватывающее погружение в одну из величайших трагедий русской истории. 

Уточнения

«Последние цари» (англ. The Last Czars) — шестисерийный документальный исторический мини-сериал, посвященный судьбе последнего русского императора Николая II и династии Романовых в целом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Последние материалы
Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году
Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников
Илья Авербух решился на хирургическую операцию после долгих сомнений
Биотехнологи синтезируют паучий шёлк для медицины и военной техники
Эксперты по интерьеру: зеркало напротив окна помогает увеличить свет в комнате
Краеведы отмечают: глубина озера Комо достигает 410 метров при ширине 4 км
МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России
Врачи назвали основные причины, которые мешают начать вести здоровый образ жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.