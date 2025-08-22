Создатель Звёздных Войн раскрыл Рону Ховарду главный секрет саги во время кризиса

Джордж Лукас дал совет Рону Ховарду во время съёмок Хана Соло

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Джордж Лукас дал совет режиссёру Рону Ховарду, взявшему на себя руководство съёмками "Хана Соло" после ухода предыдущих постановщиков. Основатель саги, не участвовавший в проекте, дал лаконичную, но ключевую рекомендацию.

Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository штурмовики

Он напомнил, что "Звёздные Войны" создаются для двенадцатилетних детей. Эта философия должна была стать путеводной звездой для Ховарда в процессе масштабной пересъёмки картины.

Производство фильма о молодом авантюристе изначально сопровождалось творческими разногласиями. Студия Lucasfilm потребовала сменить подход первых режиссёров, показавшийся излишне комедийным.

Несмотря на усилия по сохранению духа приключений, проект потерпел коммерческий провал. Сборы не окупили огромный бюджет, что стало первым подобным случаем для франшизы.

Сам Ховард признаёт, что идея раскрыть прошлое культового персонажа, возможно, не отвечала запросам зрителей.

При этом режиссёр не сожалеет о работе и ценит полученный опыт. Наследие этой истории продолжается в Disney+, где фильм доступен для просмотра, а дочь Рона, Брайс Даллас Ховард, успешно снимает для сериалов вселенной.

Уточнения

Джордж Уо́лтон Лу́кас-младший (англ. George Walton Lucas, Jr.; род. 14 мая 1944, Модесто, Калифорния, США) — американский кинопродюсер, сценарист, режиссёр, монтажёр, оператор и предприниматель.



Ро́нальд Уи́льям (Ро́н) Хо́вард (встречается вариант Хоуард; англ. Ronald William «Ron» Howard; род. 1 марта 1954 года, Дункан) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр, двукратный обладатель премии «Оскар».



