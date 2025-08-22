Не пользуюсь соцсетями и не хожу на вечеринки: почему звезда Аноры нарушила все правила Голливуда

Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда

Лауреатка премии "Оскар" Майки Мэдисон сознательно нарушает негласные правила Голливудa. Актриса, получившая награду за роль в фильме "Анора", отказалась соответствовать ожиданиям индустрии.

Майки Мэдисон

26-летняя звезда призналась, что не пользуется социальными сетями и избегает светских мероприятий. Это противоречит традиционным представлениям о поведении голливудских знаменитостей.

Мэдисон подчеркнула, что предпочитает уединение публичности. Она испытывает внутренний конфликт между желанием приключений и естественной замкнутостью.

Актриса отметила, что после получения "Оскара" её восприятие изменилось. Она стала осознавать общественные ожидания, но не намерена им подчиняться.

В детстве Мэдисон находила утешение в общении с животными и верховой езде. Сейчас она продолжает следовать собственному пути, отвергая необходимость соответствовать стереотипам.

Партнёрами актрисы по фильму "Анора" стали российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Картина получила признание международных критиков и зрителей.

Уточнения

Микаэла Мэ́дисон Ро́сберг (англ. Mikaela Madison Rosberg; род. 25 марта 1999, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса, лауреат премий «Оскар» и BAFTA, номинант на премии «Золотой глобус» (2025) и Гильдии киноактёров США (2025).

