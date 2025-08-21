Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Что останется после меня? Кончаловский поделился мыслями о наследии

Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
0:58
Кино » Российское кино

Известный российский режиссёр Андрей Кончаловский дал эксклюзивное интервью, которое провела его дочь Наталья. 

Андрей Кончаловский
Фото: commons.wikimedia.org by Лена Лапина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андрей Кончаловский

В ходе разговора, опубликованного "Правилами жизни", режиссёр затронул тему своего творческого наследия. На вопрос о том, каким он хочет остаться в памяти людей, Кончаловский ответил философски.

Он выразил надежду, что его запомнят прежде всего благодаря созданным работам. Режиссёр особо отметил значение своих фильмов и театральных постановок.

При этом Кончаловский подчеркнул эфемерную природу театральных спектаклей. Он сравнил их с музыкальными исполнениями, которые невозможно сохранить в первоначальном виде.

Главным наследием мэтр назвал своих детей и кинематографические работы. Отметивший недавно 88-летие режиссёр является отцом семерых детей от разных женщин: пяти сыновей и двух дочерей.

Уточнения

Андре́й (Андро́н) Серге́евич Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский; при рождении — Андре́й Серге́евич Михалко́в; род. 20 августа 1937, Москва, СССР) — советский, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
