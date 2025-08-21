Что останется после меня? Кончаловский поделился мыслями о наследии

Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери

Известный российский режиссёр Андрей Кончаловский дал эксклюзивное интервью, которое провела его дочь Наталья.

В ходе разговора, опубликованного "Правилами жизни", режиссёр затронул тему своего творческого наследия. На вопрос о том, каким он хочет остаться в памяти людей, Кончаловский ответил философски.

Он выразил надежду, что его запомнят прежде всего благодаря созданным работам. Режиссёр особо отметил значение своих фильмов и театральных постановок.

При этом Кончаловский подчеркнул эфемерную природу театральных спектаклей. Он сравнил их с музыкальными исполнениями, которые невозможно сохранить в первоначальном виде.

Главным наследием мэтр назвал своих детей и кинематографические работы. Отметивший недавно 88-летие режиссёр является отцом семерых детей от разных женщин: пяти сыновей и двух дочерей.

