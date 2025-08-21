Что останется после меня? Кончаловский поделился мыслями о наследии

Известный российский режиссёр Андрей Кончаловский дал эксклюзивное интервью, которое провела его дочь Наталья.
В ходе разговора, опубликованного "Правилами жизни", режиссёр затронул тему своего творческого наследия. На вопрос о том, каким он хочет остаться в памяти людей, Кончаловский ответил философски.
Он выразил надежду, что его запомнят прежде всего благодаря созданным работам. Режиссёр особо отметил значение своих фильмов и театральных постановок.
При этом Кончаловский подчеркнул эфемерную природу театральных спектаклей. Он сравнил их с музыкальными исполнениями, которые невозможно сохранить в первоначальном виде.
Главным наследием мэтр назвал своих детей и кинематографические работы. Отметивший недавно 88-летие режиссёр является отцом семерых детей от разных женщин: пяти сыновей и двух дочерей.
Андре́й (Андро́н) Серге́евич Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский; при рождении — Андре́й Серге́евич Михалко́в; род. 20 августа 1937, Москва, СССР) — советский, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель.
