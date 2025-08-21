В российском кино стало обычным явлением снимать ремейки на классические советские фильмы. Мнения зрителей на этот счёт разделяются: одни считают, что это хороший способ "оживить" старые ленты, другие уверены, что это самая настоящая безвкусица. Кинокритик Давид Шнейдеров поделился своими мыслями о предстоящей премьере новой версии "Приключений Шурика".
Шнейдеров считает, что ничего хорошего из этого фильма не получится и кинодеятели напрасно издеваются над классическими фильмами, которые не нуждаются ни в каком обновлении.
"Да, мы все видели эти пародии от ТНТ на "Бриллиантовую руку", "Иронию судьбы" и другие проекты из прошлого. А теперь нам предлагают очередной кошмар — о приключениях Шурика. И кажется мне, что ничем интересным это не завершится", — сказал эксперт.
Он добавил, что современные актёры лишены того обаяния, которое было у звёзд советского экрана, и лучше в сотый раз включать старые любимые фильмы, чем смотреть вызывающие испанский стыд ремейки, однако режиссёр всё равно собирается от начала до конца посмотреть "Приключения Шурика", чтобы составить своё мнение ещё более детально. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Дави́д Алексе́евич Шне́йдеров (род. 9 августа 1957, Москва, СССР) — советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист.
