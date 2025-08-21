HBO анонсирует кастинг семьи Уизли: кто же станет новыми рыжими героями

НБО показал актёрский состав рыжей семьи Уизли для сериала о Гарри Поттере

HBO раскрывает подробности кастинга семьи Уизли для сериала о Гарри Поттере.

Компания HBO Max объявила кастинг нескольких членов семейства Уизли для предстоящего телесериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Дэниел Рэдклифф опубликовал фото рыжего семейства в социальных сетях.

Роль Рона Уизли исполнит Аластэр Страут. Однако актеры, играющие Чарли и Билла Уизли, пока остаются неизвестными.

Основные герои трио — Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стантон в роли Гермионы Грейнджер и Аластэр Страут в роли Рона Уизли — были утверждены несколькими месяцами ранее.

Доминик Маклафлин, которому всего 11 лет, выразил свою радость от возможности сыграть легендарного персонажа, назвав это ролью своей мечты. Недавно он был замечен на съёмочной площадке в Лондоне вместе с Ником Фростом, исполняющим роль Рубеуса Хагрида.

Сейчас съёмки сериала проходят в Лондоне, премьера запланирована на 2027 год.

Таким образом, сериал обещает представить новый взгляд на знакомую историю о волшебнике Гарри Поттере.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

