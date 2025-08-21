Орландо Блум отказался сниматься в Пиратах Карибского моря без Джонни Деппа

Орландо Блум заявил, что без Деппа новых Пиратов Карибского моря быть не должно

Орландо Блум абсолютно уверен: возобновление "Пиратов Карибского моря" допустимо исключительно совместно с исполнителем главной роли Джонни Деппом.

Фото: ВК-аккаунт Джонни Деппа by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Джонни Депп

Выступая на мероприятии Fan Expo в Чикаго, Орландо Блум категорично выразил мнение о том, что залог триумфа нового фильма о пиратах заключается единственно в сборе первоначальной группы артистов, куда входят Кира Найтли и остальные коллеги.

Эти заявления появляются на фоне осторожных намерений Disney и продюсера Джерри Брукхаймера. Работа над шестой серией идёт уже долгое время, и на данный момент известно лишь одно: проект реализуется.

В мае 2024-го продюсер сообщил, что одновременно ведётся работа над сценарием отдельной картины с Марго Робби (при этом в 2022-м сама актриса сообщила в беседе с Vanity Fair, что эта идея отложена).

Ключевым фактором остаются переговоры о включении в процесс Джонни Деппа. Ранее Брукхаймер высказывался EW, отмечая вероятность согласия актёра при наличии выдающегося сценария.

"Именно он вдохнул жизнь в образ Джека Воробья. Этот персонаж появился благодаря его уникальному видению", — пояснял продюсер.

При этом Кира Найтли категорически отклонила предложение присоединиться к проекту повторно, утверждая, что она больше не желает посвящать значительные отрезки своей жизни съёмкам столь крупной киноленты.

Очевидно, что без присутствия Джонни Деппа "Пираты Карибского моря" теряют свою привлекательность.

Уточнения

«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (англ. Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl) — приключенческий фильм о пиратах, действие которого разворачивается на Карибах в первой половине XVIII века.

