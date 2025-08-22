Ирина Безрукова тронула всех: платье из оскароносного фильма ушло с молотка ради доброго дела

Ирина Безрукова приняла участие в благотворительной акции, выставив на аукцион платье, которое имеет особую историю. Этот наряд был замечен зрителями по всему миру, ведь в нём актриса снималась в знаменитом фильме "Коля", удостоенном премии "Оскар". Режиссёр фильма попросил Ирину принести своё белое платье для съёмок свадебной сцены, и именно это платье увидело множество глаз, включая членов Оскаровского комитета.
Теперь это платье стало частью важной миссии. На благотворительном аукционе фонда "Артист", целью которого был сбор средств для лечения народных артистов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Ирина Безрукова решила пожертвовать именно этот знаковый наряд.
"Нужно было собрать большие деньги на лечение уважаемым народным артистам, которые оказались в бедственном положении. Я отдала это платье на аукцион, и оно было продано", — поделилась знаменитость.
По словам актрисы, вырученная сумма оказалась приличной, хотя точные цифры она не уточнила, отметив, что вряд ли речь шла о миллионах. Тем не менее этот жест поддержки поможет нуждающимся коллегам. Подробности этой истории были опубликованы Telegram-каналом "Звездач".
Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории.
