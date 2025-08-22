Ирина Безрукова тронула всех: платье из оскароносного фильма ушло с молотка ради доброго дела

Ирина Безрукова продала платье из фильма, чтобы помочь больным народным артистам

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Ирина Безрукова приняла участие в благотворительной акции, выставив на аукцион платье, которое имеет особую историю. Этот наряд был замечен зрителями по всему миру, ведь в нём актриса снималась в знаменитом фильме "Коля", удостоенном премии "Оскар". Режиссёр фильма попросил Ирину принести своё белое платье для съёмок свадебной сцены, и именно это платье увидело множество глаз, включая членов Оскаровского комитета.

Фото: commons.wikimedia.org by Лара Бардина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Безрукова

Теперь это платье стало частью важной миссии. На благотворительном аукционе фонда "Артист", целью которого был сбор средств для лечения народных артистов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Ирина Безрукова решила пожертвовать именно этот знаковый наряд.

"Нужно было собрать большие деньги на лечение уважаемым народным артистам, которые оказались в бедственном положении. Я отдала это платье на аукцион, и оно было продано", — поделилась знаменитость.

По словам актрисы, вырученная сумма оказалась приличной, хотя точные цифры она не уточнила, отметив, что вряд ли речь шла о миллионах. Тем не менее этот жест поддержки поможет нуждающимся коллегам. Подробности этой истории были опубликованы Telegram-каналом "Звездач".

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории.

