Сказка выходит на экран: 12 февраля 2026 года ждём экранизацию Пушкина от Сарика Андреасяна

Режиссёр Сарик Андреасян сообщил о завершении работы над экранизацией "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина.

Фото: Инстаграм Сарика Андреасяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кадры из сказки А.С. Пушкина

Сарик Андреасян опубликовал в социальных сетях кадры из фильма, снятого, по знаменитой сказке солнца русской поэзии А. С. Пушкина. Работа заняла у него год.

"Релиз намечен на 12 февраля 2026 года, аккурат ко дню всех влюблённых. Пока ждём трейлер и наслаждаемся свежими кадрами", — написал Сарик под кадрами.

Публика настороженно относится к попыткам Сарика воплотить на экране классические произведения. Сам режиссёр отличается удивительной продуктивностью. Он создал кинокартину по мотивам мультфильма "Простоквашино" и намерен экранизировать роман Льва Толстого "Война и мир".

В новой сказке традиционно задействована его супруга, актриса Лиза Моряк. Интернет-пользователи признали, что визуально сказка выглядит на опубликованных кадрах красиво.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый».

