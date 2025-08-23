Лапенко бежит от камер: почему известный актёр не посещает даже собственные премьеры

Антон Лапенко ушёл из публичного пространства ради переосмысления жизни

Антон Лапенко, известный своими уникальными образами, в беседе с Александром Соколовским раскрыл причины своего временного ухода из публичного пространства и отказа от посещения мероприятий, включая собственные премьеры.

Актёр признался, что взял перерыв в активности в социальных сетях для глубокого самоанализа и переосмысления.

"В какой-то момент неизбежно наступает опустошение. Ты обращаешься к себе, снова накапливаешь, смотришь, изучаешь и думаешь. Сейчас у меня какая-то такая пауза", — поделился Лапенко.

Он также отметил свою природную замкнутость и дискомфорт от избыточного внимания. Даже в период пандемии он старался максимально долго сохранять анонимность, нося маску. При этом Антон с теплотой относится к проявлениям внимания со стороны поклонников, будь то приветствия или просьбы об автографе.

"Я не сижу на игле популярности, спокойно к этому отношусь. Не люблю ходить на премьеры, когда собирается много людей, стараюсь этого избегать. Даже в контрактах где-то пишу, что приду на премьеру фильма только по своему желанию", — сказал Лапенко.

Анто́н Вячесла́вович Лапе́нко (род. 1 сентября 1986, Зеленоград, Москва) — российский актёр театра и кино, певец, видеоблогер.

