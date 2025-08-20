Подумывал погадать на чайных листьях: звезда Разделения раскрыл, из-за какой роли хотел бросить кино

Адам Скотт едва не ушёл из актёрской профессии из-за неудачи на кастинге

Американский актёр Адам Скотт, известный по сериалу "Разделение" (Severance), признался, что в 2000-х годах серьёзно рассматривал возможность завершения карьеры.

Причиной стало болезненное разочарование после провала на кастинге сериала "Клиент всегда мёртв" (Six Feet Under).

Скотт был близок к получению главной роли, которая в итоге досталась Майклу С. Холлу. Эта неудача заставила актёра усомниться в своём профессиональном будущем. Он всерьёз задумался о смене рода деятельности, чувствуя себя исчерпанным и разочарованным.

Особенно тяжёлым стало постоянное напоминание об этом провале, когда сериал превратился в культовый хит. Однако сегодня Скотт признает, что этот горький опыт был ему необходим для роста. Он с уверенностью заявляет, что Майкл С. Холл был идеальным выбором на роль Дэвида Фишера.

Актёр честно признает, что в тот период своей карьеры он просто не был готов к такой сложной и ответственной работе. Его нынешний успех в проектах уровня "Разделения" доказывает, что иногда отказ открывает путь к более подходящим возможностям.

