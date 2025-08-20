Подумывал погадать на чайных листьях: звезда Разделения раскрыл, из-за какой роли хотел бросить кино

Американский актёр Адам Скотт, известный по сериалу "Разделение" (Severance), признался, что в 2000-х годах серьёзно рассматривал возможность завершения карьеры.
Причиной стало болезненное разочарование после провала на кастинге сериала "Клиент всегда мёртв" (Six Feet Under).
Скотт был близок к получению главной роли, которая в итоге досталась Майклу С. Холлу. Эта неудача заставила актёра усомниться в своём профессиональном будущем. Он всерьёз задумался о смене рода деятельности, чувствуя себя исчерпанным и разочарованным.
Особенно тяжёлым стало постоянное напоминание об этом провале, когда сериал превратился в культовый хит. Однако сегодня Скотт признает, что этот горький опыт был ему необходим для роста. Он с уверенностью заявляет, что Майкл С. Холл был идеальным выбором на роль Дэвида Фишера.
Актёр честно признает, что в тот период своей карьеры он просто не был готов к такой сложной и ответственной работе. Его нынешний успех в проектах уровня "Разделения" доказывает, что иногда отказ открывает путь к более подходящим возможностям.
А́дам Пол Скотт (англ. Adam Paul Scott) — американский актёр кино и телевидения, кинопродюсер, изредка выступает как режиссёр и сценарист.
