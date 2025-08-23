Ловушка для Анджелины Джоли: вот что держит актрису в нелюбимом Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли хочет уехать из США, когда её младшим детям исполнится 18 лет

Кино

После завершения бракоразводного процесса Анджелина Джоли оказалась привязанной к Лос-Анджелесу, городу, который, по словам близких, не вызывает у неё особого восторга. Причиной такого вынужденного пребывания стало соглашение об опеке над общими с Брэдом Питтом детьми.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Анджелина Джоли

Источники, близкие к актрисе, утверждают, что, как только их младшие дети достигнут совершеннолетия, Анджелина планирует сменить место жительства. Она намерена покинуть Соединённые Штаты вместе со своими наследниками.

"Анджелина никогда не хотела жить в Лос-Анджелесе на постоянной основе. У неё не было выбора из-за соглашения об опеке с Брэдом. Она рассматривает для переезда несколько мест за границей и будет очень счастлива, когда сможет покинуть Лос-Анджелес", — приводит слова анонимного источника Page Six.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

