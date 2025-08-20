Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода
В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за одно нарушение
Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
Длительный интервал между трапезами замедляет развитие болезни Альцгеймера — Nature Communications
Известь, соль, мята: дешёвые средства, которые продлевают жизнь вашему урожаю
Шеф-повара назвали 10 ингредиентов, которые улучшают вкус супа

Мы – два лучших режиссёра: Тарантино раскрыл детали невероятного сотрудничества с Финчером

Тарантино назвал Финчера лучшим режиссёром и поддержал его адаптацию Однажды в Голливуде
Кино » Зарубежное кино

Квентин Тарантино выразил огромный интерес к предстоящей работе Дэвида Финчера. Речь идёт об адаптации фильма "Однажды в Голливуде" в формат телевизионного сериала.

Квентин Тарантино
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Квентин Тарантино

В своём заявлении Тарантино назвал Финчера одним из величайших современных режиссёров. Он подчеркнул, что решение Финчера взяться за его работу говорит о высоком уровне серьёзности и уважения к материалу.

Тарантино участвует в проекте в качестве автора сценария, но не будет заниматься режиссурой. По его мнению, это позволит зрителям по-новому оценить его писательский талант, который часто остаётся в тени его режиссёрской славы.

Мастер провокационного кино признался, что с нетерпением ждёт творческой интерпретации Финчера. Идея того, что другой великий режиссёр адаптирует его работу, кажется ему чрезвычайно интересной и вдохновляющей.

Уточнения

Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino, МФА: [ˈkwɛntɪn ˈd͡ʒɛɹo͡ʊm ˌtæɹɐnˈtiːno͡ʊ]; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.
 

Дэ́вид Э́ндрю Ле́о Фи́нчер (англ. David Andrew Leo Fincher; род. 28 августа 1962) — американский кинорежиссёр, продюсер и клипмейкер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Последние материалы
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода
В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за одно нарушение
Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
Известь, соль, мята: дешёвые средства, которые продлевают жизнь вашему урожаю
Длительный интервал между трапезами замедляет развитие болезни Альцгеймера — Nature Communications
Шеф-повара назвали 10 ингредиентов, которые улучшают вкус супа
Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%
Ранние приматы обитали в холодных и умеренных зонах не менее 18 миллионов лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.