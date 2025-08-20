Мы – два лучших режиссёра: Тарантино раскрыл детали невероятного сотрудничества с Финчером

Тарантино назвал Финчера лучшим режиссёром и поддержал его адаптацию Однажды в Голливуде

Квентин Тарантино выразил огромный интерес к предстоящей работе Дэвида Финчера. Речь идёт об адаптации фильма "Однажды в Голливуде" в формат телевизионного сериала.

В своём заявлении Тарантино назвал Финчера одним из величайших современных режиссёров. Он подчеркнул, что решение Финчера взяться за его работу говорит о высоком уровне серьёзности и уважения к материалу.

Тарантино участвует в проекте в качестве автора сценария, но не будет заниматься режиссурой. По его мнению, это позволит зрителям по-новому оценить его писательский талант, который часто остаётся в тени его режиссёрской славы.

Мастер провокационного кино признался, что с нетерпением ждёт творческой интерпретации Финчера. Идея того, что другой великий режиссёр адаптирует его работу, кажется ему чрезвычайно интересной и вдохновляющей.

