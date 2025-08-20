Сюрреалистично и волнительно: исполнитель роли Гарри Поттера раскрыл детали съёмок

Британский актёр Доминик МакЛоклин впервые поделился впечатлениями от работы над новым сериалом по "Гарри Поттеру", где исполняет главную роль.
В интервью Variety он признался в сюрреалистичности происходящего.
"Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат "Гарри Поттера" с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты", — сказал МакЛоклин.
Актёр выразил огромную радость от возможности воплотить образ юного волшебника.
Съёмки первого сезона в настоящее время проходят на знаменитой Боро-стрит на Манхэттене. Недавно в Сети появились кадры, где МакЛоклин и Ник Фрост в роли Хагрида прогуливаются по воссозданному Косому переулку.
Производство восьми серий займёт необычно много времени — до мая 2026 года. Основная причина такого графика — строгие законы о детском труде. Согласно законодательству, несовершеннолетние актёры могут работать ограниченное количество часов в день, что значительно растягивает процесс съёмок.
«Гарри Поттер» (англ
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.