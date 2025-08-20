Сюрреалистично и волнительно: исполнитель роли Гарри Поттера раскрыл детали съёмок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Доминик МакЛоклин о съёмках Гарри Поттера: это роль моей мечты
1:09
Кино » Зарубежное кино

Британский актёр Доминик МакЛоклин впервые поделился впечатлениями от работы над новым сериалом по "Гарри Поттеру", где исполняет главную роль.

Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В интервью Variety он признался в сюрреалистичности происходящего.

"Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат "Гарри Поттера" с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты", — сказал МакЛоклин.

Актёр выразил огромную радость от возможности воплотить образ юного волшебника.

Съёмки первого сезона в настоящее время проходят на знаменитой Боро-стрит на Манхэттене. Недавно в Сети появились кадры, где МакЛоклин и Ник Фрост в роли Хагрида прогуливаются по воссозданному Косому переулку.

Производство восьми серий займёт необычно много времени — до мая 2026 года. Основная причина такого графика — строгие законы о детском труде. Согласно законодательству, несовершеннолетние актёры могут работать ограниченное количество часов в день, что значительно растягивает процесс съёмок.

Уточнения

«Гарри Поттер» (англ   lang="en">Harry Potter) — будущий американо-британский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

