Сюрреалистично и волнительно: исполнитель роли Гарри Поттера раскрыл детали съёмок

Британский актёр Доминик МакЛоклин впервые поделился впечатлениями от работы над новым сериалом по "Гарри Поттеру", где исполняет главную роль.

Хогвартс

В интервью Variety он признался в сюрреалистичности происходящего.

"Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат "Гарри Поттера" с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты", — сказал МакЛоклин.

Актёр выразил огромную радость от возможности воплотить образ юного волшебника.

Съёмки первого сезона в настоящее время проходят на знаменитой Боро-стрит на Манхэттене. Недавно в Сети появились кадры, где МакЛоклин и Ник Фрост в роли Хагрида прогуливаются по воссозданному Косому переулку.

Производство восьми серий займёт необычно много времени — до мая 2026 года. Основная причина такого графика — строгие законы о детском труде. Согласно законодательству, несовершеннолетние актёры могут работать ограниченное количество часов в день, что значительно растягивает процесс съёмок.

Уточнения

«Гарри Поттер» (англ lang="en">Harry Potter) — будущий американо-британский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

