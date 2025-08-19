Солдаты возвращаются! Любимые герои предстанут в новой жизни после 15-летнего перерыва

Актёры популярного в 2000-х сериала "Солдаты" договорились возобновить проект. Спустя 15 лет после выхода последней серии они планируют показать жизнь своих героев уже на гражданке.
Идея возникла спонтанно. Как сообщает Telegram-канал Mash, летом Антон Эльдаров (прапорщик Гунько) предложил Павлу Галичу (Лавров) встретиться. К ним присоединились Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов). Обычная встреча переросла в творческий брейншторм.
В результате актёры разработали концепцию продолжения. Уже найден автор для пьесы по мотивам сериала. Первым этапом станет постановка спектакля.
Параллельно актёрам удалось заинтересовать продюсеров идеей нового сезона. Сейчас команда подключает других коллег по оригинальному составу и ведёт поиск сценаристов для телевизионного продолжения.
«Солда́ты» — российский комедийный телесериал. Производители — телекомпания «РЕН ТВ» и продюсерский центр «Леан-М». Премьера состоялась на телеканале «REN TV» 23 августа 2004 года.
