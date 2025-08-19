Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature Neuroscience сообщает о новом подходе к лечению когнитивных нарушений
Уроки Семьеведения появятся в российских школах
Золото достигло пика? Прогнозы Goldman Sachs и влияние на инвесторов
Исследование Гарвардского университета: переработанные продукты замедляют метаболизм и похудение
Упражнения на полу вместо скручиваний помогают укрепить пресс после 45 лет
Вместо риса в голубцы добавляют булгур — начинка получается плотной и насыщенной
Блогер Настя Ивлеева заявила о прощении
Эксперты сообщают, что ретро автомобили становятся трендом среди молодёжи
Мыло, уксус и оливковое масло помогают сохранить блеск пластиковых деталей авто

Часики тикают: Бен Стиллер оставил Разделение перед юбилеем из-за страха старости

Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения
1:28
Кино » Зарубежное кино

Американский актёр и режиссёр Бен Стиллер официально подтвердил, что не будет снимать эпизоды третьего сезона популярного сериала Apple TV+ "Разделение". Об этом он сообщил в интервью Los Angeles Times.

Бен Стиллер
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бен Стиллер

Причиной стало участие в другом крупном проекте. Стиллер сосредоточится на режиссуре художественного фильма о лётчике времён Второй мировой войны. Имя нового режиссёра для "Разделения" пока не называется.

Среди ближайших планов Стиллера — выпуск документального фильма о своих родителях, комедийных актёрах Джерри Стиллере и Энн Мира, а также разработка новой части франшизы "Знакомство с родителями".

"Я нахожусь в том моменте жизни, когда думаю: "Часики тикают"", — прокомментировал свои планы актёр.

В ноябре Стиллеру исполнится 60 лет, что стало поводом для откровенных размышлений. Он признался, что не планирует масштабных празднований. ""Шестьдесят" звучит как старость", — поделился Стиллер, отметив сложность осознания своего возраста.

Также режиссёр выразил интерес к экранизации подкаста Рейчел Мэддоу "Bag Man" о коррупционном скандале вокруг вице-президента США Спиро Агню. Стиллер подчеркнул осознание ограниченности времени для реализации всех задумок: "Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что времени у тебя не так уж много".

Уточнения

Бе́нджамин Э́двард Ми́ра (Бен) Сти́ллер (англ. Benjamin Edward Meara «Ben» Stiller; род. 30 ноября 1965, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине
Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований
Собаки превосходят кошек в социальном интеллекте и обучаемости — данные учёных
Хвойный опад улучшает структуру почвы и сохраняет влагу на грядках
Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения
Использование белого цвета в интерьере помогает выделить декоративные элементы
Александр Пушной вспомнил о наказании мытьём туалетов в детсаду за непослушание
ЛДПР: освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 30 тысяч
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Финны скучают по дешёвому российскому бензину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.