Часики тикают: Бен Стиллер оставил Разделение перед юбилеем из-за страха старости

Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения

Американский актёр и режиссёр Бен Стиллер официально подтвердил, что не будет снимать эпизоды третьего сезона популярного сериала Apple TV+ "Разделение". Об этом он сообщил в интервью Los Angeles Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бен Стиллер

Причиной стало участие в другом крупном проекте. Стиллер сосредоточится на режиссуре художественного фильма о лётчике времён Второй мировой войны. Имя нового режиссёра для "Разделения" пока не называется.

Среди ближайших планов Стиллера — выпуск документального фильма о своих родителях, комедийных актёрах Джерри Стиллере и Энн Мира, а также разработка новой части франшизы "Знакомство с родителями".

"Я нахожусь в том моменте жизни, когда думаю: "Часики тикают"", — прокомментировал свои планы актёр.

В ноябре Стиллеру исполнится 60 лет, что стало поводом для откровенных размышлений. Он признался, что не планирует масштабных празднований. ""Шестьдесят" звучит как старость", — поделился Стиллер, отметив сложность осознания своего возраста.

Также режиссёр выразил интерес к экранизации подкаста Рейчел Мэддоу "Bag Man" о коррупционном скандале вокруг вице-президента США Спиро Агню. Стиллер подчеркнул осознание ограниченности времени для реализации всех задумок: "Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что времени у тебя не так уж много".

Уточнения

Бе́нджамин Э́двард Ми́ра (Бен) Сти́ллер (англ. Benjamin Edward Meara «Ben» Stiller; род. 30 ноября 1965, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.

