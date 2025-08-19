Смена пола повредит агенту 007? Хелен Миррен удивила заявлением

Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда

Британская актриса, обладательница "Оскара" Хелен Миррен ("Королева", "Голда. Судный день") высказала категоричное мнение о будущем Джеймса Бонда.

В интервью журналу Saga Миррен выступила против идеи сделать агента 007 женщиной в новых фильмах франшизы.

"Я такая феминистка, но Джеймс Бонд должен быть парнем. Он не может быть женщиной. Это просто не работает", — подчеркнула актриса.

По её мнению, персонаж обязан оставаться узнаваемым, а смена пола превратит его в кого-то другого. Миррен прокомментировала слухи о возможных радикальных изменениях культового героя.

Недавно актриса работала с бывшим Бондом Пирсом Броснаном над криминальной комедией "Клуб убийств по четвергам". Сам Броснан, говоря о будущем франшизы, выразил желание увидеть "следующего мужчину" в роли Бонда, который вдохнёт в персонаж новую жизнь.

