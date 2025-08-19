Смена пола повредит агенту 007? Хелен Миррен удивила заявлением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Кино » Зарубежное кино

Британская актриса, обладательница "Оскара" Хелен Миррен ("Королева", "Голда. Судный день") высказала категоричное мнение о будущем Джеймса Бонда.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
В интервью журналу Saga Миррен выступила против идеи сделать агента 007 женщиной в новых фильмах франшизы.

"Я такая феминистка, но Джеймс Бонд должен быть парнем. Он не может быть женщиной. Это просто не работает", — подчеркнула актриса.

По её мнению, персонаж обязан оставаться узнаваемым, а смена пола превратит его в кого-то другого. Миррен прокомментировала слухи о возможных радикальных изменениях культового героя.

Недавно актриса работала с бывшим Бондом Пирсом Броснаном над криминальной комедией "Клуб убийств по четвергам". Сам Броснан, говоря о будущем франшизы, выразил желание увидеть "следующего мужчину" в роли Бонда, который вдохнёт в персонаж новую жизнь. 

Уточнения

data-interwiki-article="Dame">Дама Хе́лен Ми́ррен (англ. Helen Mirren, при рождении Елена Лидия Миронова (англ. Ilyena Lydia Mironoff); род. 26 июля 1945) — английская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа Королевы Елизаветы II. 

Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007».
 

