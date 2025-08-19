Зачем вам это?: Шэрон Стоун не верит в успех нового Основного инстинкта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Легендарная актриса Шэрон Стоун публично выразила недоумение по поводу готовящегося перезапуска эротического триллера "Основной инстинкт".

Шэрон Стоун
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шэрон Стоун

Комментируя новости о проекте в интервью NBC Today, она напомнила о провальном сиквеле 2006 года.

"Если всё пойдёт так, как было со мной, то я просто не понимаю, зачем вам это делать. Ну, попробуйте. Удачи, чёрт возьми", — заявила Стоун.

Её реакция последовала за вопросом о работе сценариста Джо Эстерхаза, который вновь привлечён к проекту.

Как стало известно в июле, студия Amazon MGM Studios приобрела права на ремейк культовой ленты. Эстерхаз, автор сценария оригинала 1992 года, напишет и новую версию. Проект активно разрабатывается, дата выхода пока не объявлена.

Именно роль писательницы Кэтрин Трамелл в фильме Пола Верховена принесла Шэрон Стоун статус суперзвезды. Картина 1992 года с Майклом Дугласом известна провокационными темами и культовыми сценами.

Сиквел "Основной инстинкт 2: Жажда риска" (2006) с Стоун в главной роли потерпел кассовый крах и был разгромлен критиками.

Уточнения

Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер и бывшая модель. 

«Основно́й инсти́нкт» (англ  Basic Instinct) — эротический триллер 1992 года, поставленный режиссёром Полом Верховеном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
