Зачем вам это?: Шэрон Стоун не верит в успех нового Основного инстинкта

Легендарная актриса Шэрон Стоун публично выразила недоумение по поводу готовящегося перезапуска эротического триллера "Основной инстинкт".
Комментируя новости о проекте в интервью NBC Today, она напомнила о провальном сиквеле 2006 года.
"Если всё пойдёт так, как было со мной, то я просто не понимаю, зачем вам это делать. Ну, попробуйте. Удачи, чёрт возьми", — заявила Стоун.
Её реакция последовала за вопросом о работе сценариста Джо Эстерхаза, который вновь привлечён к проекту.
Как стало известно в июле, студия Amazon MGM Studios приобрела права на ремейк культовой ленты. Эстерхаз, автор сценария оригинала 1992 года, напишет и новую версию. Проект активно разрабатывается, дата выхода пока не объявлена.
Именно роль писательницы Кэтрин Трамелл в фильме Пола Верховена принесла Шэрон Стоун статус суперзвезды. Картина 1992 года с Майклом Дугласом известна провокационными темами и культовыми сценами.
Сиквел "Основной инстинкт 2: Жажда риска" (2006) с Стоун в главной роли потерпел кассовый крах и был разгромлен критиками.
Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер и бывшая модель.
«Основно́й инсти́нкт» (англ Basic Instinct) — эротический триллер 1992 года, поставленный режиссёром Полом Верховеном.
