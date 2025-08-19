Шедевр Тарантино? Режиссёр назвал свой главный фильм и личного фаворита

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих лучших фильмах
0:55
Кино » Зарубежное кино

Квентин Тарантино в подкасте Pam's Coffy откровенно оценил собственное творчество.

Квентин Тарантино
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Квентин Тарантино

Режиссёр заявил, что "родился", чтобы снять "Убить Билла", подчеркнув судьбоносность проекта. Главным шедевром своей карьеры он назвал "Бесславных ублюдков", признанных критиками и публикой.

Личным фаворитом Тарантино неожиданно стал фильм "Однажды в… Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо.

"Мой любимый фильм — "Однажды в… Голливуде", — пояснил он, выделив работу над атмосферой эпохи.

Параллельно режиссёр развивает вселенную этого фильма. Тарантино продюсирует спин-офф "Продолжение приключений Клифф Бутта" о герое Питта. Режиссёром картины назначен Дэвид Финчер, создатель "Бойцовского клуба".

Также Тарантино работает над авторской пьесой, детали которой пока не раскрываются. 

Уточнения

Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino, МФА: [ˈkwɛntɪn ˈd͡ʒɛɹo͡ʊm ˌtæɹɐnˈtiːno͡ʊ]; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
