Шедевр Тарантино? Режиссёр назвал свой главный фильм и личного фаворита

Квентин Тарантино в подкасте Pam's Coffy откровенно оценил собственное творчество.
Режиссёр заявил, что "родился", чтобы снять "Убить Билла", подчеркнув судьбоносность проекта. Главным шедевром своей карьеры он назвал "Бесславных ублюдков", признанных критиками и публикой.
Личным фаворитом Тарантино неожиданно стал фильм "Однажды в… Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо.
"Мой любимый фильм — "Однажды в… Голливуде", — пояснил он, выделив работу над атмосферой эпохи.
Параллельно режиссёр развивает вселенную этого фильма. Тарантино продюсирует спин-офф "Продолжение приключений Клифф Бутта" о герое Питта. Режиссёром картины назначен Дэвид Финчер, создатель "Бойцовского клуба".
Также Тарантино работает над авторской пьесой, детали которой пока не раскрываются.
Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino, МФА: [ˈkwɛntɪn ˈd͡ʒɛɹo͡ʊm ˌtæɹɐnˈtiːno͡ʊ]; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.
