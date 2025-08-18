Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оскар на YouTube? Медиакороль бросил вызов Netflix в битве за главную кинопремию

Кино » Зарубежное кино

Видеохостинг YouTube рассматривает возможность приобретения прав на трансляцию церемонии вручения премии "Оскар".

YouTube
Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
YouTube

По данным Bloomberg, переговоры ведутся на фоне поиска Академией кинематографических искусств новых путей привлечения зрителей.

Источники издания утверждают, что YouTube, как самая просматриваемая платформа в мире, способен предложить "Оскару" глобальную аудиторию и остановить падение рейтингов шоу. Однако решение далеко не очевидно: за права конкурируют гиганты, включая NBCUniversal (Comcast) и Netflix.

Действующий контракт с телеканалом ABC (The Walt Disney Company) гарантирует трансляцию на этом канале как минимум до 2028 года. Академия уже начала предварительные обсуждения с потенциальными партнёрами на пост-2028 период.

Интерес YouTube подкреплён статистикой: в начале 2025 года его ТВ-приложение обогнало по популярности в США мобильную версию. Ежедневно пользователи просматривают через него свыше 1 миллиарда единиц контента, подтверждая растущий тренд потребления видео на больших экранах.

Уточнения

YouTube (МФА: [ˈjuːt(j)uːb], юту́б или ютью́б, от англ. you «ты» и разг. англ. tube «телек») — интернет-видеоплатформа и социальная сеть.

Пре́мия Америка́нской акаде́мии кинематографи́ческих иску́сств и нау́к (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, основанная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

