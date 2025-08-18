Оскар на YouTube? Медиакороль бросил вызов Netflix в битве за главную кинопремию

Видеохостинг YouTube рассматривает возможность приобретения прав на трансляцию церемонии вручения премии "Оскар".
По данным Bloomberg, переговоры ведутся на фоне поиска Академией кинематографических искусств новых путей привлечения зрителей.
Источники издания утверждают, что YouTube, как самая просматриваемая платформа в мире, способен предложить "Оскару" глобальную аудиторию и остановить падение рейтингов шоу. Однако решение далеко не очевидно: за права конкурируют гиганты, включая NBCUniversal (Comcast) и Netflix.
Действующий контракт с телеканалом ABC (The Walt Disney Company) гарантирует трансляцию на этом канале как минимум до 2028 года. Академия уже начала предварительные обсуждения с потенциальными партнёрами на пост-2028 период.
Интерес YouTube подкреплён статистикой: в начале 2025 года его ТВ-приложение обогнало по популярности в США мобильную версию. Ежедневно пользователи просматривают через него свыше 1 миллиарда единиц контента, подтверждая растущий тренд потребления видео на больших экранах.
YouTube (МФА: [ˈjuːt(j)uːb], юту́б или ютью́б, от англ. you «ты» и разг. англ. tube «телек») — интернет-видеоплатформа и социальная сеть.
Пре́мия Америка́нской акаде́мии кинематографи́ческих иску́сств и нау́к (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, основанная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.
