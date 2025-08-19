Мне всё равно на критику: звезда Секса в большом городе заявила о своём праве игнорировать недоброжелателей

Сара Джессика Паркер объяснила равнодушие к критике Секса в большом городе

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Сара Джессика Паркер, легендарная Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе", откровенно высказалась о критике проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Rubenstein, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сара Джессика Паркер

В интервью The New York Times 60-летняя актриса призналась, что феноменальный успех сериала позволяет ей не реагировать на недоброжелателей.

Паркер подчеркнула, что создатели всегда вкладывали огромные усилия в правдивые и увлекательные истории.

"Наверное, мне всё равно. И причина, по которой мне всё равно, в том, что сериал имел огромный успех, и связь, которую он установил со зрителями, была очень значимой", — заявила актриса.

Напомним, культовый сериал, основанный на книге Кэндес Бушнелл, выходил с 1998 по 2004 год. Его популярность породила франшизу: два полнометражных фильма, молодёжный приквел "Кэрри Дайариз" и недавний сериал-продолжение "И просто так".

Уточнения

Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, продюсер и дизайнер.



«Секс в большо́м го́роде» (англ. Sex and the City, дословный перевод названия — «Секс и город») — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.

