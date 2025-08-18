Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Карелии у ребёнка с переломами рук врачи диагностировали ушиб
Механик Горбачёв: менять свечи зажигания нужно раньше регламента производителя
Переход на сушу: новое исследование раскрывает цену выживания рыбы-амфибии
Цивилёв спрогнозировал рост потребления электроэнергии на Юге России до 23 ГВт
Аттракцион Six Flags America остановился: 32 человека зависли в воздухе
Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию… — писала газета Последние новости 19 августа 1922 года
Медленная заправка на АЗС снижает испарение бензина и увеличивает объём в баке
Отец Шарлота подтвердил перевод сына в колонию общего режима за нарушения
Тренер Динамо Карпин разобрал ошибки в игре с ЦСКА, приведшие к поражению

Неожиданный феномен Netflix: какой сериал зрители назвали культовым

На Netflix доступен один из лучших сериалов всех времён по мнению зрителей
1:40
Кино

Доступный на Netflix сериал считается одним из лучших за всю историю согласно мнению подписчиков.

Картинка Netflix
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картинка Netflix

Никто не ожидал, что попадётся на крючок этого американского сериала, премьера которого состоялась в 2008 году на канале AMC. Тем не менее, он продолжает волновать сердца подписчиков Netflix, считающих её одной из величайших сериалов всех времён.

До появления "Ходячих мертвецов" и множества спин-оффов американский канал AMC сумел привлечь внимание зрителей новым сериалом, возглавляемым звездой шоу "Малкольм". В январе 2008 года зрители впервые увидели на экранах "Во все тяжкие" — драму, рассказывающую историю талантливого учителя химии Уолтера Уайта.

Его жизнь меняется, когда врачи сообщают ему, что у него неизлечимый рак лёгких. Чтобы обеспечить финансовую безопасность своей семьи, он решает заняться производством и продажей запрещённых веществ вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.

"Во все тяжкие" стал настоящим феноменом за океаном. Успех настолько велик, что сериал, доступный целиком на Netflix, породил фильм под названием "Эль Камино" и спин-офф "Лучше звоните Солу" с Бобом Оденкёрком.

Помимо "Во все тяжкие", пользователи Reddit считают такие сериалы, как "Прослушка" ("The Wire"), "Клан Сопрано", "Клиент всегда мёртв", "Щит", "Охотник за разумом", "Мистер Робот" и даже "Безумцы" одними из лучших за всю историю.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы
Гуаш-Ферре: замена маргарина на оливковое масло снижает риск смерти до 34%
Глицерин назван натуральной альтернативой химическим средствам для мытья стёкол
Эколог Лакустова: нарушение правил на ООПТ ведёт к штрафам
Словацкий оператор Transpetrol сообщил о прекращении поставок нефти по Дружбе
Микроботокс вытесняет классические инъекции: новое слово в омоложении
Звёздный хирург Короткий похвалил Баскова за омоложение на 20 лет
19 августа: Преображение Господне, Белка и Стрелка и День тельняшки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.