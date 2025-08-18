Неожиданный феномен Netflix: какой сериал зрители назвали культовым

На Netflix доступен один из лучших сериалов всех времён по мнению зрителей

Доступный на Netflix сериал считается одним из лучших за всю историю согласно мнению подписчиков.

Никто не ожидал, что попадётся на крючок этого американского сериала, премьера которого состоялась в 2008 году на канале AMC. Тем не менее, он продолжает волновать сердца подписчиков Netflix, считающих её одной из величайших сериалов всех времён.

До появления "Ходячих мертвецов" и множества спин-оффов американский канал AMC сумел привлечь внимание зрителей новым сериалом, возглавляемым звездой шоу "Малкольм". В январе 2008 года зрители впервые увидели на экранах "Во все тяжкие" — драму, рассказывающую историю талантливого учителя химии Уолтера Уайта.

Его жизнь меняется, когда врачи сообщают ему, что у него неизлечимый рак лёгких. Чтобы обеспечить финансовую безопасность своей семьи, он решает заняться производством и продажей запрещённых веществ вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.

"Во все тяжкие" стал настоящим феноменом за океаном. Успех настолько велик, что сериал, доступный целиком на Netflix, породил фильм под названием "Эль Камино" и спин-офф "Лучше звоните Солу" с Бобом Оденкёрком.

Помимо "Во все тяжкие", пользователи Reddit считают такие сериалы, как "Прослушка" ("The Wire"), "Клан Сопрано", "Клиент всегда мёртв", "Щит", "Охотник за разумом", "Мистер Робот" и даже "Безумцы" одними из лучших за всю историю.

