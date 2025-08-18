Джонни Депп возвращается в роль капитана Джека Воробья? Это решение продюсера шокирует фанатов

Фильм Пираты Карибского моря может получить продолжение с Джонни Деппом

Продюсер фильмов серии "Пираты Карибского моря", Джерри Брукхаймер недавно заявил, что хотел бы снова увидеть Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья в продолжении фильма.

Фото: ВК-аккаунт Джонни Деппа by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Джонни Депп

Зрители с нетерпением ждут шестой фильм франшизы. Оказалось, что сам актёр тоже открыт для возвращения на большие экраны.

Пока точной информации о выходе продолжения нет. Однако известно, что продюсер намерен вернуть Деппа несмотря на обвинения актёра бывшей женой Эмбер Херд в домашнем насилии в 2018 году, после чего студия Disney расторгла контракт с ним.

"Возвращаясь к возможной роли, мы хотели бы предложить сценарий, который понравится самому Деппу, — пояснил продюсер. — Мы готовы вернуться к съемкам, если он согласится".

Последний фильм вышел в 2017 году под названием "Пираты Карибского моря: Месть Салазара". Помимо Деппа, зрители вновь увидели Джеффри Раша, Орландо Блума и Киру Найтли. Переговоры о следующем фильме ведутся с 2019 года, и теперь стало ясно, что оба ключевых участника — и режиссер, и исполнитель главной роли — открыты для новой главы истории.

Возвращение Деппа кажется особенно невероятным, учитывая, что в ходе судебного разбирательства 2022 года актёр публично заявлял, что даже за предложенную сумму в 300 миллионов долларов и миллион альпак не вернется в Disney. Это утверждение прозвучало именно тогда, когда адвокат Херд озвучил желание студии восстановить сотрудничество.

Тем временем, начиная с 2022 года, Депп активно занимался независимыми проектами вне голливудской системы.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.



