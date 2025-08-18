Киношный кошмар: почему Софи Тёрнер назвала съёмки с Китом Харингтоном ужасными

Софи Тёрнер призналась, что съёмки романтических сцен с Китом Харингтоном в новом хорроре "Ужас" были для неё "омерзительными".
Актёры, известные по ролям сводных брата и сестры Джона Сноу и Сансы Старк в "Игре престолов", впервые играют любовную пару.
Тёрнер сама предложила кандидатуру Харингтона на роль. Когда актёр согласился, он предупредил: "Это будет странно, Софи". Его опасения подтвердились на площадке.
"Мы читали сценарий, там — поцелуи и секс. И мы такие: 'О боже, это же мой брат!' В первой сцене нам обоим было реально тошно", — рассказала Тёрнер.
Несмотря на сильную неловкость, актёры завершили съёмки, привлечённые качеством сценария.
Действие фильма "Ужас" разворачивается в XV веке. Героиня Тёрнер, Энн, живёт со свекровью в изоляции, пока их покой не нарушает возвращение человека из прошлого.
Премьерная дата проекта пока не объявлена. В картине также снимались Марсия Гей Харден и Лоренс О'Фуаран.
Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.
Кри́стофер Ке́йтсби (Кит) Ха́рингтон (англ. Christopher Catesby "Kit" Harington, род. 26 декабря 1986, Актон, Лондон) — британский актёр театра, кино и телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.