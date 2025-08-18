Киношный кошмар: почему Софи Тёрнер назвала съёмки с Китом Харингтоном ужасными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино » Зарубежное кино

Софи Тёрнер призналась, что съёмки романтических сцен с Китом Харингтоном в новом хорроре "Ужас" были для неё "омерзительными".

Софи Тернер
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Софи Тернер

Актёры, известные по ролям сводных брата и сестры Джона Сноу и Сансы Старк в "Игре престолов", впервые играют любовную пару.

Тёрнер сама предложила кандидатуру Харингтона на роль. Когда актёр согласился, он предупредил: "Это будет странно, Софи". Его опасения подтвердились на площадке.

"Мы читали сценарий, там — поцелуи и секс. И мы такие: 'О боже, это же мой брат!' В первой сцене нам обоим было реально тошно", — рассказала Тёрнер.

Несмотря на сильную неловкость, актёры завершили съёмки, привлечённые качеством сценария.

Действие фильма "Ужас" разворачивается в XV веке. Героиня Тёрнер, Энн, живёт со свекровью в изоляции, пока их покой не нарушает возвращение человека из прошлого.

Премьерная дата проекта пока не объявлена. В картине также снимались Марсия Гей Харден и Лоренс О'Фуаран.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса. 

Кри́стофер Ке́йтсби (Кит) Ха́рингтон (англ. Christopher Catesby "Kit" Harington, род. 26 декабря 1986, Актон, Лондон) — британский актёр театра, кино и телевидения.

