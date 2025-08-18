Киношный кошмар: почему Софи Тёрнер назвала съёмки с Китом Харингтоном ужасными

Софи Тёрнер и Кит Харингтон испытали неловкость при съёмках любовных сцен в фильме Ужас

Софи Тёрнер призналась, что съёмки романтических сцен с Китом Харингтоном в новом хорроре "Ужас" были для неё "омерзительными".

Актёры, известные по ролям сводных брата и сестры Джона Сноу и Сансы Старк в "Игре престолов", впервые играют любовную пару.

Тёрнер сама предложила кандидатуру Харингтона на роль. Когда актёр согласился, он предупредил: "Это будет странно, Софи". Его опасения подтвердились на площадке.

"Мы читали сценарий, там — поцелуи и секс. И мы такие: 'О боже, это же мой брат!' В первой сцене нам обоим было реально тошно", — рассказала Тёрнер.

Несмотря на сильную неловкость, актёры завершили съёмки, привлечённые качеством сценария.

Действие фильма "Ужас" разворачивается в XV веке. Героиня Тёрнер, Энн, живёт со свекровью в изоляции, пока их покой не нарушает возвращение человека из прошлого.

Премьерная дата проекта пока не объявлена. В картине также снимались Марсия Гей Харден и Лоренс О'Фуаран.

