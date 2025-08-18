100% шедевр: почему Пантеон — главный фантастический сериал десятилетия?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино » Зарубежное кино

Анимационный сериал "Пантеон", изначально выпущенный на AMC+, заслужил редкий и безупречный 100% рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes, утвердившись как один из главных научно-фантастических шедевров десятилетия.

Съемки
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Съемки

Его двухсезонная история (всего 16 эпизодов) сочетает визуальное совершенство с глубочайшим философским содержанием.

Сюжет, стартовавший в 2022 году, фокусируется на подростке Мэдди Ким, переживающей смерть отца. Её жизнь меняется, когда анонимный собеседник в Сети оказывается… цифровой копией сознания её отца, Дэвида. Его разум был загружен компанией "Логоритмс", поставив под сомнение саму природу жизни и смерти.

"Пантеон" мастерски исследует последствия технологии "Загруженного Интеллекта" (Uploaded Intelligence). Сериал избегает упрощений, показывая как трогательное воссоединение Мэдди и Дэвида, так и мрачные перспективы концентрации власти в руках цифровых сознаний. Поднимаются вечные вопросы: что делает нас людьми? Возможны ли подлинные отношения с искусственным разумом?

Безупречный рейтинг сериала абсолютно заслужен. Сильная история взросления Мэдди переплетается с глобальными размышлениями о технологиях, скорби и идентичности. Анимация создаёт уникальную атмосферу, погружая зрителя в нарратив, а персонажи, особенно Дэвид и Каспиан, борющиеся с потерей себя, глубоко проработаны.

Несмотря на критическое признание, "Пантеон" остаётся недооцененной жемчужиной, во многом из-за слабого маркетинга AMC+. Хотя выход на Netflix повысил известность, сериал всё ещё не получил должного внимания широкой аудитории.

В эпоху стремительного развития ИИ его просмотр становится особенно актуальным. "Пантеон" — это не просто захватывающая фантастика, а глубоко провокационный и обязательный к просмотру опыт, переосмысляющий суть человеческого бытия.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом.

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
