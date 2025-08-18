Цена славы: как роль в Чёрном лебеде довела Милу Кунис до истощения

Мила Кунис раскрыла экстремальные методы, к которым прибегла для роли в нашумевшем фильме "Чёрный лебедь".
Актриса призналась, что её подготовка была связана с серьёзными жертвами.
"Моя подготовка состояла из множества танцев и очень малого количества еды. Знаю, что не должна это говорить, но такова правда", — цитирует Кунис издание Page Six.
В результате строжайшей диеты, включавшей в основном куриный бульон, актриса потеряла 9 кг, достигнув веса всего в 40 кг.
Ежедневно Кунис посвящала танцам по 12 часов. Изначально у неё и Натали Портман было лишь три месяца на подготовку. Однако финансовые трудности отложили съёмки на полгода, что дало актрисам дополнительное время для оттачивания мастерства.
Интенсивные репетиции и съёмки тяжело сказались на здоровье Кунис.
"У меня были синяки на всех рёбрах из-за постоянных подъёмов", — рассказала она.
На раннем этапе съёмок актриса вывихнула плечо. Режиссёр Даррен Аронофски направил её к иглотерапевту, что помогло восстановиться.
Несмотря на весь пройденный стресс и физические страдания, Кунис отметила, что, получив подобную роль снова, она согласилась бы, хотя и без особой радости.
Ми́ла Ку́нис (англ. Mila Kunis; имя при рождении — Миле́на Ма́рковна Ку́нис (укр. Міле́на Ма́рківна Ку́ніс); род. 14 августа 1983, Черновцы, Украинская ССР, СССР) — американская актриса кино и телевидения.
«Чёрный ле́бедь» (англ
