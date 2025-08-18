Цена славы: как роль в Чёрном лебеде довела Милу Кунис до истощения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мила Кунис похудела до 40 кг для Чёрного лебедя: почти не ела, танцевала по 12 часов
1:24
Кино » Зарубежное кино

Мила Кунис раскрыла экстремальные методы, к которым прибегла для роли в нашумевшем фильме "Чёрный лебедь".

Мила Кунис
Фото: /commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мила Кунис

Актриса призналась, что её подготовка была связана с серьёзными жертвами.

"Моя подготовка состояла из множества танцев и очень малого количества еды. Знаю, что не должна это говорить, но такова правда", — цитирует Кунис издание Page Six.

В результате строжайшей диеты, включавшей в основном куриный бульон, актриса потеряла 9 кг, достигнув веса всего в 40 кг.

Ежедневно Кунис посвящала танцам по 12 часов. Изначально у неё и Натали Портман было лишь три месяца на подготовку. Однако финансовые трудности отложили съёмки на полгода, что дало актрисам дополнительное время для оттачивания мастерства.

Интенсивные репетиции и съёмки тяжело сказались на здоровье Кунис.

"У меня были синяки на всех рёбрах из-за постоянных подъёмов", — рассказала она.

На раннем этапе съёмок актриса вывихнула плечо. Режиссёр Даррен Аронофски направил её к иглотерапевту, что помогло восстановиться.

Несмотря на весь пройденный стресс и физические страдания, Кунис отметила, что, получив подобную роль снова, она согласилась бы, хотя и без особой радости. 

Уточнения

Ми́ла Ку́нис (англ. Mila Kunis; имя при рождении — Миле́на Ма́рковна Ку́нис (укр. Міле́на Ма́рківна Ку́ніс); род. 14 августа 1983, Черновцы, Украинская ССР, СССР) — американская актриса кино и телевидения.
 

«Чёрный ле́бедь» (англ   lang="en">Black Swan) — психологический триллер режиссёра Даррена Аронофски о балерине, медленно сходящей с ума во время постановки «Лебединого озера».

