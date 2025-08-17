Неожиданное появление Михаила Ефремова: что произошло на Новодевичьем кладбище

Михаил Ефремов почтил память отца, посетив его могилу на Новодевичьем кладбище

Кино

Недавно актёр Михаил Ефремов был замечен на Новодевичьем кладбище, где он посетил могилу своего отца, знаменитого театрального деятеля Олега Ефремова. Этот визит, судя по всему, был довольно личным и тайным, однако поклонники узнали артиста.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Михаил Ефремов

"На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить", — приводит слова одного из экскурсоводов kp.ru.

Михаил пришёл с букетом свежих роз, что говорит о его глубоком уважении и любви к отцу. Этот момент стал трогательным напоминанием о семейных узах и памяти, которая продолжает жить в сердцах близких.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

