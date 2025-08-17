Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ДНК неандертальцев снижает шансы стать выдающимся спортсменом
Специалисты советуют проверять радиатор и масло для защиты дизеля в жару
Зоологи: неприязнь кошек к воде объясняется эволюцией и уязвимостью шерсти
Фермеры предупреждают о риске гнили яблок в садах в августе
Секрет блестящих волос: какао эффективно маскирует седину и питает ваши локоны
Максим Решетников: маркетплейсы вычислят тех, кто заказывает товары просто так
Пластиковая бутылка прочищает органический засор в раковине без химии
Будущие пары счастливее при личном знакомстве, а не через приложения для знакомств
Врач Соколова: онемение конечностей в 95% случаев связано с нервной системой

Неожиданное появление Михаила Ефремова: что произошло на Новодевичьем кладбище

Михаил Ефремов почтил память отца, посетив его могилу на Новодевичьем кладбище
0:46
Кино

Недавно актёр Михаил Ефремов был замечен на Новодевичьем кладбище, где он посетил могилу своего отца, знаменитого театрального деятеля Олега Ефремова. Этот визит, судя по всему, был довольно личным и тайным, однако поклонники узнали артиста.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Ефремов

"На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить", — приводит слова одного из экскурсоводов kp.ru.

Михаил пришёл с букетом свежих роз, что говорит о его глубоком уважении и любви к отцу. Этот момент стал трогательным напоминанием о семейных узах и памяти, которая продолжает жить в сердцах близких.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Хозяйки готовят на зиму компот из 400 г сливы и 200 г черноплодной рябины
Еда и рецепты
Хозяйки готовят на зиму компот из 400 г сливы и 200 г черноплодной рябины
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
ДНК неандертальцев снижает шансы стать выдающимся спортсменом
Специалисты советуют проверять радиатор и масло для защиты дизеля в жару
Зоологи: неприязнь кошек к воде объясняется эволюцией и уязвимостью шерсти
Фермеры предупреждают о риске гнили яблок в садах в августе
Секрет блестящих волос: какао эффективно маскирует седину и питает ваши локоны
Максим Решетников: маркетплейсы вычислят тех, кто заказывает товары просто так
Михаил Ефремов почтил память отца, посетив его могилу на Новодевичьем кладбище
Пластиковая бутылка прочищает органический засор в раковине без химии
Будущие пары счастливее при личном знакомстве, а не через приложения для знакомств
Врач Соколова: онемение конечностей в 95% случаев связано с нервной системой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.